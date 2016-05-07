İşe geç kalan gaziye tuvalet temizleme cezası!

Güneydoğu'da askerlik yaptığı sırada sol bacağını diz altından kaybeden 42 yaşındaki Abdurrahman Doğan’a işçi olarak çalıştığı Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki karayolları şantiyesinde işe geç gelince tuvalet temizleme cezası verildi. Doğan’ın paspasla tuvalet temizlerken çekilen fotoğrafları, sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılınca büyük tepki çekti.

Milliyet2in haberine göre, Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Üzümlü Karakolu’nda askerlik yaparken çatışmada sol bacağını kaybeden ve yerine protez takılan Abdurrahman Doğan, çalıştığı Tekirdağ’ın Saray İlçesi’ndeki Karayolları şantiyesinde iddiaya göre işe bir gün geç kaldı. Bunun üzerine üstleri tarafından Doğan’a tuvalet temizleme cezası verildi. Abdurrahman Doğan, protez bacağıyla tuvaletleri paspaslarken bir mesai arkadaşı da cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük tepki çekti.

Abdurrahman Doğan, konuyla ilgili kendisine telefonla ulaşan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aslen Erzurumluyum. 14 Mayıs 1994’te askerken Hakkari Üzümlü Karakoluna terör örgütü tarafından yapılan saldırıda bir bacağımı diz kısmından kaybettim. Karayollarında kantar işçisi olarak çalışıyorum. Bir gün işe geç geldim diye bana tuvalet temizleme cezası verdiler. Şimdi bile olsa canımı seve seve bu vatan için vermeye hazırım. Ben kantar tartım sorumlusuyum. Engelli halimle tuvalet temizlemek gücüme gidiyor" dedi.

Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu ise durumdan haberi olmadığını belirterek, "Konuyu araştıracağım. Bilgi edindikten sonra gerekeni yapacağım" dedi.