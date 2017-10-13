'İşe' diye evden çıktı, bir haftadır dönmedi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'daki bir tekstil firmasında çalışan 17 yaşındaki Recep Deniz, bir hafta önce \'İşe gidiyorum\' diyerek ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Cuma gününden beri kayıp gençten haber alamayan aile, hayatından endişe ettikleri çocuklarının bulunması için polise başvurdu. Oğlunun fotoğrafını gösteren anne Songül Deniz, \"Yerini bilen ya da onu gören varsa polise veya bize ulaşsın\" diyerek, gözyaşı döktü.

Merkez Yıldırım İlçesi\'ndeki Arabayatağı Mahallesi\'nde yaşayan Songül ve Ali Deniz çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan ve bir tekstil firmasında dokumacı olarak çalışan Recep, cuma sabahı işe gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Recep\'in o gün işe de gitmediği de anlaşıldı. Kendisinden bir haftadır haber alınamayan Recep\'in hayatından endişe eden ailesi, polise başvurdu. Anne Deniz, oğlunun fotoğrafına sarılarak, şunları söyledi:

“Oğlum, sabah kalktı, işe gidiyorum diye evden çıktı. Gidiş o gidiş, kendisinden bir daha haber alamadık. İş yerindedir diye düşündük, orada da değilmiş. Çünkü, bazen bizimle tartışır, iş yerine gider bir gün kalır sonra geri gelirdi. Son 3 aydır işinin dışında hiç dışarı çıkmamıştı. Çok da iyi çocuktur. Bazen uyuşturucu madde kullanıyor diye şüphelendiğimiz olurdu, hatta bu konuda babası sık sık kızardı ona.”

Oğlunun son olarak Arabayatağı Mahallesi\'ndeki Sağlık Parkı\'nda görüldüğünü söyleyen anne Deniz, \"Komşumuzun oğlu görmüş. Gri renkli bir araba gelip Recep\'i almış, gitmiş. Plakasını görememiş\" dedi.

Oğlunun bir an önce bulunmasını isteyen Deniz, \"Gören, bilen varsa polise haber versin. Bir haftadır içim yanıyor. Yaşayan bir ölüyüm adeta. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin” diye konuştu. Kayıp oğluna da seslenen anne, \"Oğlum, neredeysen bir an önce çık, gel. Gözüme uyku girmiyor, sabahlara kadar pencerede seni bekliyorum\" dedi.



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