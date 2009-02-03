İşe devamda Türkler birinci

Global insan kaynakları danışmanlık firması Mercer'ın 24 Avrupa ülkesinde 821 şirket ile gerçekleştirdiği 2008 Avrupa, sağlık ve yan haklar raporu açıklandı. 2008 yılının değerlendirildiği rapora göre, Avrupa'da yılda ortalama işe devamsızlık kişi başı 7,4 gün. En fazla işe devamsızlık yapanlar Bulgarlar olurken, en düşük devamsızlık ise yüzde 4,6 oran ile Türklerde.



Araştırmada katılımcı şirketler devamsızlıkların sebebini yüzde 78 eklem ağrıları ve buna bağlıklı fiziksel rahatsızlıklar, yüzde 52 stres ve mental hastalıklar ve yüzde 20 kanser olarak sıraladı. Fransa yüzde 55'lik oranla kanseri devamsızlık sebebi göstermesiyle Avrupa ortalamasının üstüne çıkarken, stres ve mental hastalıklar ise en çok Hollanda, İngiltere ve İskandinavya'da görüldü. Araştırmaya göre, işe en fazla devamsızlığı Bulgarlar yapıyor. Bu ülkeyi Portekiz, Norveç ve Çek Cumhuriyeti izliyor. Türkler yüzde 4,6 ortalama ile Avrupa'nın en az devamsızlık yapan milleti olurken, İngiltere yüzde 5,5 ve İspanya yüzde 5,7 ile Türkiye'yi takip ediyor. Diğer yandan Amerika yüzde 5,1 ortalama ile Avrupa'dan farklı bir tablo çiziyor.



Araştırmayı değerlendiren Mercer Türkiye Genel Müdürü Sibel Yücesan, Türkiye'nin işe en az devamsızlık yapan ülke olmasının nedenlerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yücesan, "Türkiye'de çalışanların öncelikle çetin rekabet şartlarıyla mücadele ettiklerini ve 2008 yılının kendine has kriz ortamı ve iş kaybetme endişesini mutlaka göz önünde bulundurmak durumundayız. Diğer yandan Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'de çalışma saatleri ile ilgili esnek uygulamalara çok daha az rastlanıyor. Aynı zamanda hastalıkla ilgili devamsızlığın raporlanması süreci de prosedürsel olarak kendi içinde zorluklar barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye'de çalışanların hasta da olsalar işe devam ettiklerini ifade edebiliyoruz." diye konuştu.