İşe almak için "FETÖ'cü değilim" belgesi istediler!

Kırıkkale’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, usta öğretici alımı için yaptığı duyuruda, başvuru sırasında istenen belgeler arasında, “adli sicil kaydı”nın dışında, 'FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı' da yer aldı. Usta öğretici adaylarından 'FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı' istenirken görevdeki usta öğreticilerin dosyalarının da emniyete gönderildiği ve bu kişilerin soruşturulduğu da ortaya çıktı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Kırıkkale Halk Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde usta öğretici alımları için yapılan duyuruda, 15 Eylül’de sona erecek başvurularda, nüfus cüzdanı, diploma, branş belgesi, fotoğraf, SGK hizmet dökümü, aile yardım beyannamesi, spor kurslarında ilgili federasyondan yazı ve adli sicil kaydı istendi. Her başvuru sırasında istenen ve kanunen zorunlu olan bu belgelerle birlikte, “FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı” da istenen belgeler arasında yer aldı. Bu belgenin nereden alınabileceği ise belirtilmedi.

"Kanunlara aykırı"

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün “FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı” istemesini İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı avukat Öztürk Türkdoğan, değerlendirdi. Hiçbir yurttaştan “FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı” istenemeyeceğinin altını çizen Türkdoğan, “Bu istek kanunlara ve masumiyet karinesine aykırı. İşgüzar yöneticilerin istekleri yaygınlaşmamalı” dedi.

"Kesinleşmiş ceza yok"

'FETÖ/PDY' davalarında yargılananlardan hiçbiri hakkında henüz kesinleşmiş ceza olmadığına dikkati çeken Türkdoğan, “Yargıtay tarafından kesinleştirilmiş herhangi bir hapis cezası yokken böyle bir belgenin istenmesi kabul edilemez” diye konuştu.



Adli sicil kaydının, insanların varsa “suç” geçmişine ilişkin bilgileri içerdiğini ve bu belge istenmişken “FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı”nın zaten gereksiz olduğunu dile getiren Türkdoğan, “Kaldı ki insanlar bu belgeyi nereden alacak?. Gidip MİT’ten bunu isteyecek değiller ya” diye konuştu.



İstenen belgenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu dile getiren Türkdoğan, şunları söyledi:

“Böyle bir belgenin istenmiş olması, vatandaşların fişlenmiş olabileceğini de akıllara getiriyor. Kimse hakkında kanunen böyle bir belge istenemeyeceği gibi böyle bir not da tutulamaz. Bu tür bilgilerinin çıkarılması, kişiler hakkında bu tür notlar tutulması ve belgeye dönüşmesi mümkün değildir” dedi.

Çalışanların dosyası emniyete gönderildi

Usta öğretici adaylarından “FETÖ/PDY ilişiği olmadığına dair yazı” istenirken görevdeki usta öğreticilerin dosyalarının da emniyete gönderildiği ve bu kişilerin soruşturulduğu da ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir usta öğretici, 15 Temmuz’un ardından çalışan herkesin dosyasının emniyete gönderildiği ve yapılan soruşturmada FETÖ yapılanması ile ilişiklerinin olmadığı anlaşılanların göreve devamına izin verildiğini belirtti.

ByLock olmadığını kanıtla

Eğitim sendikaları şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihraç edilen öğretmenlerden benzer bir talepte bulunduğunu açıklamıştı. KHK ile 2 bin 585 öğretmenin ihracının ardından MEB’e itiraz eden sendikalar Bakanlık’tan öğretmenler hakkındaki suçlamalara karşı bilgi ve belge istemişti. Öğretmenlerden, sahip oldukları telefonlar üzerinden yapılacak incelemenin, MİT’ten gelen liste ile karşılaştırılması ve savcılık imzalı “Üzerime kayıtlı hat ve cihazlarda ByLock uygulaması yoktur” yazılı bir belge talep edildiği ortaya çıkmıştı.