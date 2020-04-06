İş dünyasının Covid-19’a yeni kaybı: HCS Kablo Genel Müdürü Yılmaz vefat etti

Erciyes Anadolu Holding’in ortak olduğu şirketlerden, HCS Kablo’nun Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, Covid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dünya gazetesinin haberine göre Yılmaz’ın cenazesi önceki gün İstanbul’da defnedildi. Ufuk Yılmaz’ın vefat haberini kendi sosyal medya hesaplarından duyuran Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi CEO Alpaslan Baki Ertekin, Yılmaz’ın 43 yaşında olduğunu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmamasına rağmen Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Kayseri'de üretim başlıyor

Öte yandan bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi ve Hes Kablo gibi önemli markaları barındıran Erciyes Anadolu Holding, yaklaşık 10 gün önce ara verdiği üretime Kayseri’de bugünden (pazartesi) itibaren başlayacağını da duyurdu.