İSDEMİR'de işçi ücretleri indirildi

İskenderun Demir Çelik AŞ'de (İSDEMİR) 1 Mayıstan itibaren uygulanmaya başlayan işçi ücretlerindeki indirim nedeniyle işçilerin harcamalarına sınırlama getirmesinin esnafı olumsuz etkilediği belirtildi.



İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Tahsin Mutluay, yaptığı açıklamada, küresel mali krizin etkilerini her sektör gibi kendilerinin de hissettiğini belirtti.



Bunun yanı sıra İSDEMİR'de çalışanların ücretlerindeki indirimin de piyasalara olumsuz şekilde yansıdığını ifade eden Mutluay, “Ücretlerdeki indirim nedeniyle çalışanlar doğal olarak çeşitli tasarruflara gitmek zorunda kalıyor, bu da piyasadaki hareketliliği düşürüyor. Buna bağlı olarak işi azalan işyeri sahipleri de dükkanlarının kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor” dedi.



İSDEMİR Çalışan ve Emekliler Yardımlaşma Derneği (İSÇEİD) Başkanı Bayram Özarslan ise maaş indiriminin olumsuz etkilerinin önümüzdeki günlerde daha çok hissedileceğini belirterek, “özellikle kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışanlar, geri ödemede zorlanıyor” diye konuştu.



İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkan Vekili Müfit Tennioğlu de bölgenin en büyük entegre demir-çelik tesisindeki kesintinin yöre ekonomisini, esnafını ve ilgili sektörleri etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.



Kriz nedeniyle birçok sektörde daralma yaşandığına dikkati çeken Tennioğlu, şöyle devam etti:



“İSDEMİR'deki tedbir, kriz nedeniyle geçici ama zorunlu bir uygulama. Bundan yöre ekonomisinin etkilenmemesi mümkün değil. Ancak, işvereniyle işçisiyle birlikte verilecek çabayla bu dönem atlatılacak. Ülkemiz bu krizi aşıyor, ümitliyiz.”



“Fedakarlık gerekir”



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şube Başkanı Fatih Tosyalı da ücret indiriminin bölge ekonomisini etkilediğini ancak, kriz ortamında olması gerekenin yapıldığını kaydetti.



Kriz ortamında bazı fedakarlıklarda bulunulması gerektiğini ifade eden Tosyalı, şunları söyledi:



“Bu durum işçisiyle işvereniyle kriz ortamından el ele verilerek çıkılması için alınmış geçici bir tedbir. Bölge ekonomisine yansımaması mümkün değil, ancak böyle durumlarda birlik ve beraberlik şart. Ekonominin düzelme işaretlerini görüyoruz ve ülkemizin bu kriz ortamından da başarıyla çıkacağına inanıyoruz.”



İSDEMİR'de yetkili sendika Çelik-İş'in İskenderun Şube Başkanı Ali Cengiz Gül ise esnafın ücret kesintisinden etkilenmesinin İSDEMİR çalışanlarının kent ekonomisine ne denli katkısı olduğunu gösterdiğini söyledi.



Kriz ortamından çıkıldığı zaman ücretlerde iyileştirme yapılacağını ifade eden Gül, işçi ile işveren arasında karşılıklı iyi niyetin bulunduğunu kaydetti.



Çalışanlara kişi başı bin 200 TL bayram ikramiyesi dağıtıldığını ifade eden Gül, bu ödemenin piyasalara bir nebze hareketlilik getireceğini belirtti.

