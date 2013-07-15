İsdemir'de 4 bin işçi greve çıktı

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda 7 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşması sağlanamaması üzerine, Hak-İş'e bağlı Çelik-İş Sendikası tesislerde grev başlattı. 4 bin işçinin katılığı grev nedeniyle üretim tamamen durdu.

Ufuk Aktuğ'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) 7 ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşması sağlanamaması üzerine, Hak-İş'e bağlı Çelik-İş Sendikası tesislerde grev başlattı. Üretimin tamamen durduğu fabrikada, toplu iş sözleşmeleri 5 bin 300 işçiden 4 binini kapsıyor.

İSDEMİR İsmail Akçakmak kapısında saat 08.00'de, aileleriyle birlikte fabrika önünde toplanan 4 bin işçi, sendikanın aldığı karara uyarak, iş bıraktı. Türkiye 'nin en büyük demir çelik fabrikası olan İSDEMİR'de, Çelik-İş Sendikası ile fabrika yönetimi arasında ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütülüyordu. Çelik-İş Sendikası ile İSDEMİR Genel Müdürlüğü'nün görüşmelerinde, fabrika yöneticilerinin işçileri sendika dışında sözleşme imzalamaya zorladığı iddialarının greve gidilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Çelik-İş Genel Başkanı A. Cengiz Gül İSDEMİR'i grev öncesi ziyaretinde, anlaşma mesajları vererek, "Gelin Karabük'teki gibi burada da mutluluk resmi çizelim" demişti. Gül, fabrikadaki greve katılarak, işçilerin taleplerini bir kez daha duyuracak.