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Dünya

İşçiyken kral oldu

İngiltere’de havaalanında işçi olarak çalışan Christopher Ejiofor, iç savaş yüzünden kaçtığı ülkesi Nijerya’ya dönünce kral oldu.

01 Aralık 2009 02:00

İngiltere’nin Derby Kenti’nde havaalanında işçi olarak çalışan Christopher Ejiofor, iç savaş yüzünden kaçtığı ülkesi Nijerya’ya dönünce kral oldu.

East Midlands Havaalanı’nda güvenlik müfettişi olarak çalışan Christopher Ejiofor, üç yıl süren iç savaştan sonra 1970’de kaçtığı ülkesine dönünce seçimle Igwe Eyaleti’nin kralı oldu. 63 yaşındaki Ejiofor iç savaştan önce orduya askeri danışmanlık yapan üst düzey bir görevliydi. İç savaşın çıkmasından sonra hapse atılan Ejiofor önce Gabon’a daha sonra ise İngiltere’ye kaçtı. Yeni ülkesinde Ejiofor bir havaalanında işçi olarak çalışmaya başlayıp sakin bir hayat sürdü. Ejiofor yıllar sonra ise ülkesine dönmeye karar verince yönetimin başına getirilmek istendi. Geçen cumartesi ülkesine dönen Ejiofor, eyalette yapılan seçimlerin ardından kral seçildi. Derby’de müstakil küçük bir evde yaşarken, şimdi 100 bin kişiyi yöneten bir kral olan Ejiofor, kendisi için düzenlenecek büyük bir partiyle tacını takacak.

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