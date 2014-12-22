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İşçiyi şube müdürü hastabakıcıyı genel sekreter yaptılar

CHP İl Başkanı Mehmet Baş, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne, Van’da hastabakıcı olan bir kişinin getirildiğini öne sürdü

22 Aralık 2014 11:30

AKP Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'in akrabası Dr. Hasan Aşan'ın yaptığı atamalar dikkat çekti. Aşan, İl Sağlık Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Feysel Çiftçi'nin Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne vekaleten görevlendirilmesine ilişkin 3 Aralık'ta valiliğe başvurdu.

Dr. Aşan, valiliğe gönderdiği yazıda, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düz işçi olarak Fikret Orakçı'nın Kanser Şube Müdürlüğü'ne vekaleten görevlendirilmesini de istedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, yazılar aynı gün Vali Yardımcısı Mehmet Emin Taşçı ve Vali Yakup Canbolat tarafından imzalandı. Görevlendirme onay yazısında, diğerlerinin hangi görevi yaptığı belirtilmesine rağmen, Orakçı'nın görevi belirtilmedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Baş da, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne, Van’da hastabakıcı olan bir kişinin getirildiğini öne sürdü. 

Genel Sekreter Senar Hatim de hastabakıcı olarak görev yaptığını doğruladı ancak bu göreve Ağrı Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden geldiğini söyledi. CHP İl Başkanı Baş, Rektör Prof. Dr. Ebubekir Ceylan’ın istifa etmesini istedi.

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