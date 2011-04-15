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Ekonomi

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ VALİ MUTLU İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

15 Nisan 2011 23:27

-İŞÇİ TEMSİLCİLERİ VALİ MUTLU İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - 1 Mayıs Tertip Komitesini oluşturan emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, Taksim'de yapılacak kutlamalar için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, emek ve meslek örgütlerinin yöneticileriyle birlikte Vilayet'te İstanbul Valisi Mutlu ile bir araya geldi.  Emek ve meslek örgütlerinin genel başkanları düzeyinde yapılan ön görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kumlu, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi.  Vali Mutlu ile bu konuyu görüştüklerini ifade eden Kumlu, ''Sayın Valimiz, yapılan ön görüşmede, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasıyla ilgili talebimize olumlu baktığını belirtti. 'Olağanüstü bir olay gerçekleşmediği takdirde 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasında bizce bir sakınca yoktur' dedi. Bizler de 1 Mayıs'ın ruhuna uygun olarak kutlamalarımızı coşkuyla yapacağız'' diye konuştu. Mustafa Kumlu, gazetecilerin, resmi başvurunun ne zaman olacağını sormaları üzerine de ''1-2 gün içerisinde resmi başvurumuzu yapacağız'' dedi. Kumlu, İstanbul Valisi Mutlu'nun, 19-20 Nisan'da sağlık çalışanlarının hakları konusunda düzenleyecekleri ''Beyaz Eylemi'' de desteklediğini bildirdiğini söyledi.

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