-İŞÇİSİNE MAAŞ ÖDEMEYENE HAPİS ŞANGHAY (A.A) - 26.02.2011 - Çin'de yeniden yapılandırılan ceza hukuku çerçevesinde başta mali suçlar olmak üzere birçok suçun cezasında değişiklik yapılırken, yeni düzenlemeye göre işçisine kasıtlı olarak maaş ödemeyen işverenler 3 ila 7 yıl hapis yatacak. China Daily gazetesinde yer alan haberde, Çin'de yeni ceza kanunu ile 13 suça ilişkin ölüm cezası kaldırıldı. Ülkede şu anda ceza kanunundaki 8. değişiklik kapsamında 55 suç idam cezası kapsamında. Çin'de 1979'dan bu yana ilk kez ceza kanununda değişiklik yapıldı. Bu arada Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) Daimi Komitesi Yasama İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Lang Şıng, ölüm cezasından muaf olan suçların şiddet içermeyen, ağırlıkla mali suçlar olduğunu söyledi. Önceden idam cezası kapsamında değerlendirilen vergi kaçakçılığı, mali faturalardaki hileli faaliyetler, kültürel miras kaçakçılığı, değerli ve nadir hayvan kaçakçılığı gibi suçlar da listeden kaldırıldı. Lang, yapılan değişikliklerin "ülkenin insancıllığını somutlaştırdığını" vurguladı. Çinghua Üniversitesi'nden hukuk profesörü ve ÇUHM hukuk komitesi üyesi Cou Guangçüan, Çin'in suçları sert bir şekilde cezalandırma geleneğinin ölüm cezasının aşırı uygulanmasına itebileceğini ifade ederek, bu durumun yabancı gözlemciler nezdinde ülke imajını zedeleyeceğini söyledi. Yeni yapılandırılan ceza kanunu kapsamında 75 yaş ve üzeri suçlularda "olağanüstü zulüm" olmadığı sürece idam cezası uygulanmayacak. Yeni ceza hukukunda idam cezalarının bir bölümü kaldırılırken, organize suç örgütü liderleri, zorla organ alımı ve kaçakçılığı ya da gıda güvenliği ile ilgili suçlara daha ağır cezalar getirildi. Yine yeni ceza hukukuna göre, ciddi cürümlü suçlar başta olmak üzere organize suç örgütü mensuplarının hapis cezaları uzatılırken, örgüt mensuplarının malları kamulaştırılacak. -ORGAN KAÇAKÇILIKLARINA İDAM- Organları zorla alan, zorla bağışlattıran ya da organ kaçakçılığı yapanlar cinayet suçundan yargılanacak. Bu suç da yeni yasa kapsamında idam cezası hükmünde değerlendirilecek. Yeni ceza yasası kapsamında, kasıtlı olarak işçilerinin parasını ödemeyen işverenlere de 3 ila 7 yıl hapis cezası verilebilecek. Kanuna göre gıda güvenliği ile ilgili suçlarda da içeriğinde zararlı maddeler bulunan ürünleri satanlara eskiden bir aydan altı aya kadar gözaltı cezası uygulanırken, bu en az 1 yıl hapse çevrildi. Çin, dünyada en çok ölüm cezası verilen ülke olarak biliniyor.