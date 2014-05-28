İşçinin öldüğü Ağaoğlu şantiyesinde protesto: Kırılan bareti gizlediler

Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul şantiyesinde demir direğin başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden tesisatçı Hakan Tek'in ardından 2 gün yas ilan edilen şantiyede işçiler, protesto gösterisi yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ümit Türk ve Hasan Yıldırım’ın haberine göre, şantiye alanında toplanan bir grup işçi, sloganlar attı. Pankart açan işçilere Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İstanbul İl Örgütü de destek verdi. Yetkililere tepkili olan işçiler, gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını söyleyerek Hakan Tek'in ölümünün ardından inşaat yetkililerinin kendileriyle görüşüp herhangi bir açıklama yapmadıklarını dile getirdi.

‘Yetkililer gelip kurban kestiler’

Bir işçi, “Cenaze 4-5 saat yerde kaldı, Ağaoğlu'ndan hiçbir yetkili gelip de cenazeye bakmadı. Sadece işçiler kendi çabasıyla yeleklerini çıkarıp cenazenin üstünü kapattılar" dedi. Ambulansla işçinin cenazesinin arasındaki mesafenin 2 dakika olmasına rağmen ambulansın gelmediğini söyleyen işçi, “Sonradan öğrendik ki ambulans şoförü şantiye dışında yemek yemeye gitmiş. 5 saat sonra gelip cenazeyi alıp götürdüler" diye konuştu. Olayın yaşandığı andan beri yetkililerin kendilerine gelip bir açıklama yapmadığını söyleyen işçiler, "Sadece taşkınlıkları önlemek için 2 gün boyunca yas ilan ettiler bir de gelip kurban kestiler. Hakan Tek öldükten sonra kurban kestiler bu Hakan Tek'in kurbanı mı? Can gittikten sonra kurban kessen ne kesmezsen ne" diye konuştu.

‘Kırılan baretin yerine yenisini bıraktılar’

Başka bir işçi ise hayatını kaybeden işçi Hakan Tek'in kırılan baretinin olaydan sonra kaybedildiğini, olay yerine yeni, sıfır bir baretin konulduğunu iddia etti ve “Neymiş adam baretini takmadığı için iş kazası oldu diyecekler. Ölen kişiyi suçlu çıkaracaklar. Neymiş ekipmanla çıkmamış diyecekler" dedi.



Olayın yaşandığı sırada Hakan Tek'in telefonunun çaldığını söyleyen işçiler, “Telefonu açamadık. Hem açıp ne diyeceğiz, 'Oğlunuz öldü veya eşiniz şu anda tabuta konuldu morga götürülüyor' mu diyecektik. Sözün bittiği yer" diye konuştu.



İş güvenliğinin yetersiz olduğunu dile getiren işçiler, “Şu anda bizim animak dediğimiz asansörün tam dibinde güvenlik kordonu yok. Ağ yok. Ağ olsa file olsa o demir fileye takılırdı. Artı koğuştan şantiye alanına kadar bir tünelin olması lazım. O işçinin tünel içinden gidip te asansöre binmesi lazım. Ama normal şartlarda o işçi kefenini koltuğuna alıp çıkıyor" diye konuştu.



SDP il örgütü adına yapılan açıklamada ise, “Bir işçi ölür, 2 bin işçi iş bırakır. Ölümlerin üstü 'yas' ilan ederek kapatılamaz. Yapılması gereken güvenceli iş koşullarının yaratılıp taşeron sisteminin tümüyle ortadan kaldırıldığı, işin değil işçinin sağlığı ve güvenliğinin denetiminin düzenli yapıldığı, doğa tahribatının söz konusu dahi olamayacağı kamusal işletmeler kurmaktır. Taşeron firmalarla çalışan madenler, inşaatlar ve işletmeler kapatılmadıkça, devlet cinayete ortak olmaya devam edecektir" denildi.