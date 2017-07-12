"İşçinin can güvenliği için çalışma saatleri düzenlenmeli"

Uzun yıllardır iş güvenliği üzerine çalışan Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, sıcakta çalışan işçilerin karşılaşacağı tehlikeleri, sağlık sorunlarını ve bunlara karşı alınacak önlemleri anlattı. Tekin, sıcakların göz ardı edilemeyecek sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Sıcak çarpmasında, hastaya acilen uygun tedavi yapılmazsa, hasta hayatını kaybeder” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, İş Güvenliği Mühendisi Bedri Tekin, sıcaklarda işçilerin karşılaşacağı tehlikeleri ve buna karışı alınacak önlemleri anlattı. Güneş altında çalışan işçilerde güneş çarpması meydana gelebileceğini belirten Tekin, “Vücudun aşırı ısınması sonucu güneş çarpması meydana gelir. Isı stresi ve ısıl yorgunluk, sıcak çarpması, kramp veya bayılmaya kadar birçok sonuca neden olur. Genellikle bu belirtiler birbirine karıştırılmaktadır” dedi.

Kola ve kahveden kaçının

Isıl yorgunluğun aşırı terlemeye karşın yeterli miktarda sıvı veya tuz alınmadığı ortamda meydana geldiğini söyleyen Tekin, ısıl yorgunluğun belirtileri hakkında şunları söyledi: “Terleme, güçsüzlük veya yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı, normal veya göreceli yüksek ateş, soluk, rutubetli cilt (bazen kızarıklık). Bu belirtiler görüldüğünde; soğuk bir ortamda dinlenilmeli, spor içecekleri gibi elektrolit içecekler içilmeli. Kola, kahve gibi kafeinli içeceklerden kaçınılmalı. Kusma veya bayılma gibi acil durumlarda hasta en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeli.”

Sıcak çapmasının sıcak ortamlarda çalışan insanlarda meydana gelen çok ciddi bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken Bedri Tekin, “Terleme durması sonucu vücut fazla ısıyı atamaz. Bu yüzden vücut kendi ısısını ayarlayamaz ve sıcak çarpması olur. Eğer hasta acilen uygun tedavi yapılmazsa hayatını kaybeder. Belirtiler, akli dengesizlik, kafa karışıklığı, bayılma veya felç, sıcak, kuru deri, genellikle derinin kırmızı veya mavimsi renge sahip olması Bu belirtiler görüldüğünde; acil servisi arayıp ambulans istenmeli, serin bir yere taşınmalı, soğuk suyla ıslatılmalı, artan bir serinlikte hızlı bir şekilde havalandırılmalı” diye konuştu.

Bayılma ve kramplara dikkat

Tekin, sıcak nedeniyle karşılaşılan rahatsızlıklar arasında krampların da yer aldığını söyledi. Krampların nedenini “Çok su içip terlemeden dolayı kaybedilen tuzun alınmaması” diye açıklayan Tekin, krampların çalışırken yorulan kaslarda meydana geldiğini kaydetti.

Tekin, “Kaslarda kramp veya spazm, çalışma esnasında veya sonrasında meydana gelebilir. Bu belirtiler görüldüğünde, spor içecekleri gibi elektrolit içecekler içilmeli. Eğer kramplar dayanılmaz ise ve ya spor içecekleri içerek geçmiyorsa tıbbi yardım almak üzere en yakın sağlık birimine başvurmalıdır” dedi.

Tekin, sıcakta çalışan işçilerin karşılaşacağı problemlerden birinin de bayılma olduğunu ifade ederek, “Bayılma genellikle sıcak ortamda çalışmaya bünye olarak alışık olmayan insanlarda meydana gelir. Ayakta sabit durmaktansa etrafta dolaşarak bayılma ihtimali azaltılır. Belirtileri, kısa süreli bilinç kaybı, terli cilt- normal vücut ısısı, sıcak çarpması veya ısıl yorgunluk görülmez. Bu belirtiler görüldüğünde, serin yerde uzanılmalı, eğer geçmezse tıbbi yardım alınmalıdır” diye konuştu.

Saatler uygun şekilde düzenlenmeli

Tekin sıcaklara karşı alınacak önlemleri uygun kıyafet, yeterli sıvı tüketimi, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, yeni işe başlayanların çalışma ortamına alıştırılması, işçilere sıcakta çalışma konusunda eğitim verilmesi ve çalışanını vücut ağırlının korunması konusunda önlem alınması olarak sıraladı.