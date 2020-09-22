"İşçinin 43.4 milyar TL’si nereye harcandı?"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 50 milyar TL'nin harcandığını ancak bunun sadece 6.6 milyar TL'sinin işsiz kalanlara verildiğini belirterek, “Fondan toplam 50 milyar lira harcandıysa paranın kalanı nerede?” diye sordu.

Sümer, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken paranın nereye harcandığına ilişkin iddiaları kamuoyunun ve TBMM'nin gündemine taşıdı. Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Sümer yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik sigortasının işsizlik, istihdam ve gelir kaybı gibi durumlarda gelir desteği sağlayan bir mekanizma olduğunu belirterek, “Aynı zamanda en önemli sigorta kollarından ve Türkiye gibi bir ülkede de çalışanların en önemli güvencelerinden biri” dedi.

Buna karşın fonda biriken paranın amacına uygun olarak harcanmadığına dikkat çeken Sümer, şöyle devam etti:

“Fonun toplam varlığı 2019 yılı sonunda 132 milyar TL'ydi. Bu yılın ilk 8 ayında fonun 26 milyar TL yeni geliri oldu. Hiç harcama yapılmasaydı fonda 158 milyar TL olması gerekirdi. Ancak eylül ayı itibarıyla fonun varlığı 109 milyar TL'ye indi. Yaklaşık 50 milyar TL harcanmış oldu. Bunun sadece 6.6 milyarı işsiz kalanlara verildi. Gerisi de devlet bütçesinden yapılması gereken teşvik ve benzeri ödemelere gitti. İşsiz kalanlar için kullanılması gereken 43.4 milyar nereye harcandı? Fonda biriken paranın, getirisi için de doğru değerlendirilmesi gerekir.”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a soru

Sümer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

– Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinde İşsizlik Sigortası Fonu'nun varlığı ne kadardı?

– Önergenin yanıtlandığı tarihte fonda biriken miktar ne kadar olmuştur?

– 11 Mart 2020 tarihinden bu yana işsiz kalan kaç kişi bu fondan yararlanmıştır?

– Fonda biriken para hangi yatırım araçlarıyla değerlendirilmektedir?