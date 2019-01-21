İşçilerle firma yetkilileri anlaştı; şehir hastanesindeki eylem sona erdi

İstanbul İkitelli’de yapımı süren şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, yemeklerin kötü ve az verilmesine karşı iş bırakarak yürüyüş yaptı. DİSK'e bağlı Dev-Yapı-İş Sendikası tarafından sosyal medyada protesto hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada "Sanayilerde besleyici doyurucu yemek halktır. Bu hak mücadeleyle kazanılacak." ifadesi kullanıldı.

Yemekhanede yaşanan sorunlar nedeniyle bugün öğle yemeğinden sonra başlayan şantiye içindeki yürüyüşün devam ettiği anlarda, işçi temsilcileri ile ana firma yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından eylem şimdilik sonlandırıldı.

Eyleme ilişkin Artı Gerçek'e bilgi veren işçiler, ana firma yetkilileriyle yapılan görüşmede, yemeklerin düzeltileceğine dair söz verildiğini belirterek, "Eğer düzenleme yapılmazsa eylemler devam edecek" dedi.

DİSK’e bağlı Dev-Yapı-İş Sendikası tarafından sosyal medyadan şu açıklama yapıldı, “Sanayilerde besleyici doyurucu yemek halktır. Bu hak mücadeleyle kazanılacak. Rönesans İkitelli Şehir Hastanesinde aralarında üyelerimizin de olduğu inşaat işçileri kaliteli yemek için direnişe geçti. 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasında besleyici doyurucu sağlıklı yemek hakkı var. Ama bu haklara biz işçiler sahip çıkmazsak kağıt üzerinde kalıyor. Hak verilmez alınır. İnsanca yemek insanca barınma ve insanca çalışma koşulları mücadeleyle kazanılır.”