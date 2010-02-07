'İşçilerle aramıza PKK girdi'

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Eylemdeki TEKEL işçisine yardımı suç duyurusu

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, TEKEL işçilerinin eylemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:“Biz çalışmalara başladığımız dönemde, araya provokatörler girdi. İşe şeytan karıştı. PKK'lısı da dahil, bu işe fitne sokmaya başladı. Ve arkadaşlar eyleme başladılar.En son Başbakanımızın görevlendirmesiyle, yeni bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucu ilkokul mezunu, lise, fakülte mezunu olarak kategorileri ayrılan işçilerin aylıklarına ortalama 100 TL zam yaptık. 10 ay olan çalışma sürelerini 11 aya çıkarttık. Yılda 10 gün olan izin haklarını 22 güne çıkarttık. 'Emekli olurken tazminatı ödensin' dedik. Elinizi vicdanınıza koyun, Türkiye'nin imkanları göz önüne alınarak değerlendirin.İnsan olarak üzülüyoruz. İnşallah kötü bir şey olmaz. Olursa, onun sorumlusu sendika yöneticileridir, onları provoke eden bazı siyasi aktörlerdir.''Ankara Emniyet Müdürlüğü, resmi araçlarla TEKEL işçilerine erzak ve yakacak taşıyan bazı belediyeler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Tekel işçileri eylemlerini 55. günde de sürdürürken, Ankara polisinin Çankaya Belediyesi ile İstanbul'daki 2 ayrı belediye hakkında tutanak düzenlediği öğrenildi.Söz konusu belediyeler hakkında düzenlediği tutanağı, İçişleri Bakanlığı'na gönderen Ankara Polisi, belediyelerin Tekel işçilerine yaptıkları odun, bank, çadır, naylon, çadır kurmakta kullanılan profil demir gibi yardımların belediyeye ait araçlarla yapıldığını tespit etti.Tespit doğrultusunda, 237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Kanuna göre, kamuya ait araçları amacı dışında kullananlar ve kullandırtanlar hakkında bir yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.Bu arada Ankara polisi, TEKEL işçilerinin eylemlerini sürdürdüğü Bayındır Sokak'ta, ''Dayanışma Çadırı'' adı altında kurulan çadırda yaptığı inceleme sonucu, söz konusu çadıra Çankaya Belediyesine ait direkten kaçak elektrik çekildiği belirlenerek, konuyla ilgili tutanak düzenlendi. Çadırda bulunan yetkililer hakkında da kaçak elektrik kullandıkları ve izinsiz çadır kurdukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.