T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçilerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 6 yaralı

İşçilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi

22 Ağustos 2017 22:48

Manisa'da iki farklı bölgede işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Tunceli'de askerlerin üzerine yıldırım düştü. Alınan bilgiye göre, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkisinde üzüm bağında çalışan mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda bir ağaca yıldırım isabet etti. Ağacın etrafında bulunan aileden Niyazi, Gurbet, Fatma, Sevda, Çimen ve Merve Kaşan yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. 

Vücudunda yanık oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bir işçi hayatını kaybetti 

Öte yandan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Gökçeköy Mahallesi kırsalında Bayram Altıntaş'a üzüm hasadı yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Altıntaş'ın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

ETİKETLER

İşçiManisaYıldırımSaruhanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24