İşçilerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'da iki farklı bölgede işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Tunceli'de askerlerin üzerine yıldırım düştü. Alınan bilgiye göre, Hacıhaliller Mahallesi Maltepe mevkisinde üzüm bağında çalışan mevsimlik işçilerin bulunduğu alanda bir ağaca yıldırım isabet etti. Ağacın etrafında bulunan aileden Niyazi, Gurbet, Fatma, Sevda, Çimen ve Merve Kaşan yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Vücudunda yanık oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bir işçi hayatını kaybetti

Öte yandan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Gökçeköy Mahallesi kırsalında Bayram Altıntaş'a üzüm hasadı yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Altıntaş'ın hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.