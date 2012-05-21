İşçilerin parası 'artist şampanyası'na harcandı!

Deneyimli sendikacı ve ODTÜ öğretim görevlisi Yıldırım Koç, Epos Yayınları tarafından yayımlanan ve bugün piyasaya çıkacak Sendikada Yolsuzluk Yapmanın El Kitabı adlı çalışmasında yakın geçmişte sendikalarda yaşanan inanılmaz boyutlardaki yolsuzlukları anlattı.

Rakı, roka diye fatura edildi

Ertan Altan'ın Taraf gazetesinde yayımlanan haberine göre; Sendikacıların renkli yolsuzluk yöntemlerine yer veren Koç'un yazdığına göre, bilinen bir sendika başkanı lüks bir restoranda eşiyle yediği "mavi ıstakozu", işverenlerle yapılan bir görüşmede "yenmiş" gibi gösterdi. Pavyonlarda konsomatrislere ısmarlanan "artist şampanyaları" sendikaya fatura edildi. Faturanın üzerindeki "rakı" ibaresi ufak bir değişiklikle "roka"ya dönüştürüldü.

Koç kitabında, sendikaların genel kurullarında yapılan akıl almaz pazarlıklara da yer verdi. 1986 yılında Yol-İş Sendikası genel kurulu öncesi o dönem sendikanın genel başkanı olan Bayram Meral'e tutanaklı, imzalı bağlılık yemini sendikal tarihin en ilginç belgelerinden biri.

Bayram Meral'e bağlılık yemini

Yıllarca sendikal çalışmalarda yer alan Yıldırım Koç, özellikle görev yaptığı Türk-İş'e bağlı sendikalarda dönen dolapları, Sendikada Yolsuzluk Yapmanın El Kitabı adlı kitapta topladı. Koç'un kitabında yer verdiği "yemin tutanağı" sendikal tarihin en ibretlik belgelerinden biri olmaya aday. Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası'nın 19 Ekim 1986'da gerçekleştirilen genel kurulu öncesi yapılan liste pazarlıklarında sendikanın o dönem genel başkanı olan Bayram Meral işini sağlama almak için akıl almaz bir tutanağı imzaya açıyor. 22 şube başkanı tarafından imzalanan tutanakta şu ifadeler yer alıyor: "Yol-İş Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Üst Kurul üyelerinin tesbitinde Sayın Genel Başkanımız Bayram Meral'in liderliğinde tesbit edilecek sıralamaya göre oy vereceğime, delegelerime de oy verdirmek için ikna etmeye çalışacağıma; Allah'ım, kitabım, şerefim ve namusum üzerine yemin ederim."

Aday olursa 30 bin dolar

Kitapta yer alan ilginç bir tutanak da genel başkan adaylığıyla ilgili. 1999 yılında Liman-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Nedim Dişibüyük yeniden aday olmayacağına dair, genel kurulun başkan adayı Hasan Sadi Yüksel'le notere giderek bir tutanak tutuyor. Kitapta yer verilen tutanağa göre, Dişibüyük sözünde durmayıp aday olursa Yüksel'e 30 bin dolar ödemeyi kabul ediyor.

Istakozlar, ıstakozlar...

Koç'un ismini belirtmediği bir sendikacının İstanbul'da çok lüks bir restoranda eşiyle birlikte yediği mavi ıstakozun sendikaya fatura edilmesi de kitaptaki dikkat çekici bölümlerden biri. Mavi ıstakoz ve çok pahalı bir şaraptan oluşan mönü, "işverenlerle yenen yemek" olarak faturalandırılıp sendika tarafından karşılanıyor.

Bütün şehre mi roka imzalamış

Bir yemek skandalı da Ankara'da yaşanıyor. Sendikanın muhasebe müdürünün önüne gelen faturada iki kalem yer alıyor: Yemek bedeli 100 TL. Roka bedeli 300 TL. Muhasebe müdürü, soruyor "Bu nedir? Bütün şehre roka mı ısmarlanmış?" Daha sonra fatura dikkatle incelendiğinde faturadaki "rakı" sözcüğünün "roka"ya dönüştürüldüğü fark ediliyor.

Meral'e çifte maaş

2002 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Bayram Meral'in Yol-İş sendikasından danışmanlık ücreti almaya devam etmek için oğlu Mustafa Meral üzerinden sözleşme yapması da kitapta da yer alan bilgilerden. Sendikal bilirkişi raporlarına da yansıyan bu usulsüz uygulamayla Meral'e beş yılda toplam 434 bin TL ödendi.

Artist şampanyası

Kitaptaki en dikkat çekici belge, Çimse-İş Sendikası'nın pavyon giderleriyle ilgili olanı. Çimse-İş Sendikası için Ankara Maksim Gazinosu tarafından kesilen faturaların açıklama bölümünde, "Duble rakı, meze ve şarap" yazıyor. Bunların altında da "Artist şampanyası" açıklaması bulunuyor. Artist şampanyası, gazino, bar, pavyon gibi eğlence yerlerinde konsomatris olarak çalışan kadınların erkeklerle sohbet ederken içtikleri içkinin adı. Tabii ki normal bir içkiden daha pahalı. Ankara Maksim Gazinosu'ndan alınan 006862 sayı ve 14.4.2006 tarihli faturayla duble rakı, meze ve artist şampanyası karşılığında 215 YTL ödenmiş. Artist şampanyası, 68 YTL, KDV de dahil.