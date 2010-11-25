-İŞÇİLERİN EYLEMİ 10 SAATTİR SÜRÜYOR MERSİN (A.A) - 25.11.2010 - Mersin'de, işten çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçinin CHP İl Başkanlığını işgal eylemi sürüyor. Yaklaşık bir ay önce çivi üretimi yapan bir fabrikada, sendikalı olmak istedikleri için işlerine son verildiğini öne süren işçilerden oluştuğu belirtilen yaklaşık 50 kişi, sabah saatlerinde Bahçe Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığına girerek işgal eylemi başlattı. İşçiler, 3 katlı binanın son katındaki İl Başkanlığının pencerelerinden zaman zaman pankart açıp slogan atarken, binanın çevresinde çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor. Ayrıca sokağın yakınlarına gelen bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da işçilere destek veriyor. 3. kattaki CHP İl Başkanlığında eylemcilerden başka kimsenin olmadığı belirtiliyor. Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengül, parti binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin işten çıkarıldığı iş yeri sahibinin merkez Yenişehir ilçe belediyesinde CHP'den belediye meclis üyesi olduğunu, CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı'nın da iş yerinin mali müşaviri olduğunu hatırlattı. Ayrıca CHP'nin parti programında emek eksenli politikaların da yattığını dile getiren Gülengül, ''CHP'nin, bugün burada bize öncülük etmesi gerekirdi. Bu yüzden de buradayız. İş yerinde örgütlendiğimiz fabrika, ürettiği çivilerle yurt içindeki piyasanın yüzde 70'ini karşılıyor. Ayrıca Avrupa'daki 40 firmaya da ihracat yapan büyük bir yer'' dedi. İşten çıkarmaların ardından 27 Ekim itibariyle fabrika yakınındaki parkta oturarak eyleme başladıklarını, o günden beri de istikrarlı bir şekilde eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden Gülengül, şöyle devam etti: ''İşveren geçtiğimiz haftalar içerisinde işçi arkadaşlarımıza, sendikadan istifa etmeleri halinde organize sanayi bölgesinde bulunan diğer fabrikalarında çalışabileceklerini belirtti. Zaten sendikadan istifa eden 3 kişi de orada çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar partinin il başkanından başlayarak, milletvekillerinden genel başkan yardımcısı İsa Gök'e kadar birçok yöneticiyle görüştük. 'İşveren partinizin mensubudur, bizi bir araya getirin işçiler ekmeğinden olmasın. Oturup anlaşarak çözelim' dedik. Bize dönmedikleri için bugün bu eylemi gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugüne kadar bize dönmeyenler, bugün sabah saatlerinden itibaren bizimle görüşmeyi kabul ettiler. Söylediğimiz tek bir şey var. Buradaki işçi arkadaşlarımız sendikal haklarıyla birlikte işbaşı yapacaklar. Bunun başka bir çıkar yolu yok.'' İşverenin kriz nedeniyle işçi çıkardığını bildirdiğini ifade eden Gülengül, ''Çıkarılan herkesi işe alamayacağını söyleyen işveren ancak 30 kişiyi işe alabileceğini söylüyor. Bunun altında yatan düşünce şudur; bizim örgütlenme sürecimizde öne çıkan insanları işe almamak'' diye konuştu. Bazı CHP yetkililerinin ''CHP artık sabırsızlanmaktadır'' dediğini bildiren Gülengül, şöyle konuştu: ''Bu bir tehdittir. Biz bedel ödemeyi biliyoruz. Geçmişte ödediğimiz gibi yine ödemeye hazırız. Böyle bir söylemden ve düşünceden vazgeçmelerini istiyoruz. 'Biz halkız' söyleminde bulunan partililer, halk burada gelip sahip çıkın. Ayrıca akşam saatlerinde sakın ola kimse polis zoruyla parti binasını boşaltmaya kalkmasın. Çünkü taleplerimiz kabul edilene kadar eyleme devam edeceğiz.''