-İŞÇİLERİN CESETLERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyündeki özel kömür ocağında çıkan yangın ve sonrasında oluşan göçükte hayatlarını kaybeden işçilerin cesetleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi. Kale Madencilik Şirketine ait ocakta, 7 Temmuz Çarşamba günü ray döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın ve ardından oluşan göçükte hayatlarını kaybeden Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın cesetleri gece saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere incelemeye alındı. Aktaş, Açıkgöz ve Hamarat'ın cesetlerinin, incelemelerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildiği belirtildi.