-İŞÇİLERİN CESETLERİ ADLİ TIP KURUMUNDA İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyündeki özel kömür ocağında çıkan yangın ve sonrasında oluşan göçükte hayatlarını kaybeden işçilerin cesetleri, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kale Madencilik Şirketine ait ocakta, 7 Temmuz Çarşamba günü ray döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın ve ardından oluşan göçükte hayatlarını kaybeden Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın cesetleri, Keşan Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi.