İşçilerin çalışma koşulları ağırlaşıyor

T24 -

Sendika, 2000'lerin ilk 10 yıllık döneminde Türkiye'de çalışma yaşamının ve emekçilerin temel sorunlarının değerlendirildiği bir araştırma yaptı.





2000 ve 2010 yıllarının, çalışma hayatı istatistikleri çerçevesinde karşılaştırılarak, emekçilerin sorunlarının ele alındığı araştırmada, iş gücüne katılım, işsizlik ve istihdamda yaşanan değişimler, işsizlik, istihdamdaki dönüşüm, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma koşulları, ücretler ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi temel konularda 2000'li yıllarda neler yaşandığı karşılaştırmalı olarak irdelendi.





Araştırmaya göre, ortaya çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:





-2000'li yıllar boyunca işçilerin çalışma koşulları daha da ağırlaştı, hak ihlalleri arttı.





-İş gücüne katılma oranı (işsizler ve istihdam edilenlerin çalışabilir yaştaki nüfusa oranı) 2000'de yüzde 49.9 iken, 2010'a gelindiğinde yüzde 48.8'e geriledi. 2000'li yıllar boyunca iş gücüne katılma oranı yüzde 50'nin altında seyretti, adeta iş gücüne katılım bakımından yüzde 50 oranı psikolojik eşik haline geldi.





-İş gücüne katılma oranı artmadığı halde işsizlik oranında artış yaşandı. 2000'de yüzde 6.5 olan işsizlik oranı 2010'da yüzde 11.9'a çıktı. İşsizlik oranı 2002'de yüzde 10.3 olarak gerçekleşti, ardından yüzde 10'un altına inmedi.





-İş bulma ümidi olmadığı için iş aramayan, bu yüzden resmi verilerde işsiz sayılmayan ama çalışmaya hazır olan kişi sayısı 2000'de 132 bin iken, 2010'a gelindiğinde bu sayı 716 bine yükseldi. ''Ümitsiz işsizler'' 2000-2010 yılları arasında 584 bin kişi arttı. Bir başka deyişle ''ümitsiz işçilerin'' sayısı yaklaşık 5.5 katına çıktı.





-2000'li yıllarda işsizlik, hem kadınlar hem erkekler için giderek büyüyen bir sorun olarak kendini gösterdi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6.6'dan yüzde 11.4'e, kadınlarda ise yüzde 6.3'ten yüzde 13'e yükseldi.





-Kamuda (yerel yönetimler hariç) 2007-2010 arasında kadrolu memur sayısı yüzde 1.8 artarken, sözleşmeli personel sayısı yüzde 73.6 arttı. Kamu işçisi sayısı ise yüzde 23 geriledi.





-Kamuda yaklaşık 175 bin taşeron işçi çalışıyor, yerel yönetimler ile birlikte bu rakamın 300 bini bulduğu tahmin ediliyor.





-Kamuda, mevcut mevzuata göre sınıflandırılamayan istihdam biçimleri oluşturuldu. 2011 bütçe gerekçesine göre kamuda (yerel yönetimler hariç) ''diğerleri'' adı altında 103 bin kişi çalıştırılıyor. Yerel yönetimlerde ise ''diğerleri'' adı altında çalıştırılan kişi sayısı 10 bin 612.







Özelde 3 işçiden biri kayıt dışı





-Özel sektörde çalışan her 3 işçiden biri kayıt dışı istihdam ediliyor.





-2000-2009'u kapsayan 10 yıllık dönemde, iş kazası ve meslek hastalıkları neticesinde toplam 10 bin 491 işçi yaşamını yitirdi, 18 bin 818 işçi ise sürekli iş göremez hale geldi.





-2000 itibariyle sigortalılarının yüzde 59.8'i brüt asgari ücret ile 1.5 brüt asgari ücret arasında aylık brüt kazanç elde ederken, bu oran 2009'da yüzde 69.8'e yükseldi. 10 yıllık süre zarfında sigortalıların yüzde 10'u daha 1 ila 1.5 brüt asgari ücret arasında kazanç sağlayanlara katıldı.





-2000'de özel sektörde çalışan sigortalıların yüzde 62.1'i 1 ila 1.5 brüt asgari ücret arasında aylık kazanç elde ederken, bu oran 2010'da yüzde 74.3'e yükseldi.





