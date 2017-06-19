T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçileri taşıyan otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesi istikametinde işçileri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

19 Haziran 2017 13:48

Burdur’da işçileri taşıyan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Burdur’un Gölhisar ilçesi istikametinde gitmekte olan Şeref Karagöz yönetimindeki 20 ZV 150 plakalı otomobil, Yamadı Köyü kavşağında tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şeref Karagöz, eşi Eşeman, kızları Nazife ve Hatice Karagöz, Müzeyyen Arslan ile Gizem Arslan yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ters vaziyette olan araçtan vatandaşlarında yardımıyla güçlükle çıkartılırken, 112 ekiplerinin olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

Yaralıların yakınları akrabalarına sarılıp göz yaşı döktüğü kazada, sinir krizi geçiren bazı yaralı yakınları ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Müzeyyen Arslan, Burdur Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER

trafik kazasıBurdurGölhisar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24