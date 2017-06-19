İşçileri taşıyan otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Burdur’da işçileri taşıyan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur’un Gölhisar ilçesi istikametinde gitmekte olan Şeref Karagöz yönetimindeki 20 ZV 150 plakalı otomobil, Yamadı Köyü kavşağında tarlaya devrildi. Kazada sürücü Şeref Karagöz, eşi Eşeman, kızları Nazife ve Hatice Karagöz, Müzeyyen Arslan ile Gizem Arslan yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ters vaziyette olan araçtan vatandaşlarında yardımıyla güçlükle çıkartılırken, 112 ekiplerinin olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

Yaralıların yakınları akrabalarına sarılıp göz yaşı döktüğü kazada, sinir krizi geçiren bazı yaralı yakınları ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Müzeyyen Arslan, Burdur Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.