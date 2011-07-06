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İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI DENİZLİ (A.A)

06 Temmuz 2011 12:54

-İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI DENİZLİ (A.A) - 06.07.2011 - Denizli'de, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsünün, önünde giden kamyona çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Denizli'den Organize Sanayi Bölgesine tekstil işçilerini taşıyan 20 ACJ 43 plakalı servis aracı, aynı yönde giden 20 NF 745 plakalı kamyonuna arkadan çarptı.  Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

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