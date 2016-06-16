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İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı; 3'ü ağır 20 kişi yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı

16 Haziran 2016 00:01

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Tarık Elitok idaresindeki servis minibüsü, Yahşihan ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi 3 Evler mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, servis minibüsündeki 17 işçi, sürücü Elitok, otomobil sürücüsü, otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Elitok ile 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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