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İşçileri taşıyan minibüs devrildi MUŞ (A.A)

07 Eylül 2011 02:34

-İşçileri taşıyan minibüs devrildi MUŞ (A.A) - 06.09.2011 - Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Van'dan Malatya'ya inşaat işçilerini taşıyan Mehmet Kenan yönetimindeki 65 DP 272 plakalı minibüs, Muş-Bingöl karayolunun Murat Köprüsü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Kenan ile Reis Demir, Nurullah Kılıç, Cüneyt Tekin, Mehmet Sönmez, Sedat Baban, Mehmet Ali Sönmez, Mehmet Şirin Özşahin, Cevdet Demir, Osman Eta ve Suat Tekin yaralandı.  Yaralılar, Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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