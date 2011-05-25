-İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ ADANA (A.A) - 25.05.2011 - Adana'da tarım işçilerini tanışan midibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Sinan Gelener yönetimindeki 01 HP 637 plakalı, tarım işçilerini taşıyan midibüs, Karataş Yolu Regülatör Köprü Yüreğir Ayağı mevkisinde, Recep Erol idaresindeki 21 AT 084 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen midibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı. Adana Devlet ve Numune hastanelerine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.