İşçilere davul- zurnalı moral

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu- Narman karayolu üzerinde gecenin ilerleyen saatlerinde köprülerin kiriş çalışmalarını sürdüren işçileri gören davul-zurna ekibi, onlara \'Türkiyem\' şarkısı ile \'Köroğlu\' türküsünü çalarak moral desteği verdi.

Oltu- Narman karayolunun 14 ve 18\'inci kilometresinden yapılan iki köprünün kirişlerinin yerleştirilme çalışması devam ediyor. Vatandaşların mağdur edilmemesi için 22-00 ile 24.00 saatleri arasında çalışmaları sürdüren işçileri gören davul-zurna ekibi, sürprize imza attı. İlçedeki bir düğünden dönen davul-zurna ekibi, işçilere \'Türkiyem\' şarkısı ile \'Köroğlu\' türküsünü çalarak moral desteği verdi. 35 ton ağırlığındaki köprü kirişlerini davul- zurna eşliğinde yerleştiren işçiler, çok şaşırdıklarını, ilk defa böyle neşeli çalıştıklarını belirterek, davul- zurna ekibine teşekkür etti.

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