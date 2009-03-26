İşçilere 56 dolarlık kriz çeki

Tayland'da hükümet ekonomik kriz nedeniyle sıkıntıdaki ekonomiyi canlandırmak için düşük gelirli işçilere 56 dolar tutarında çek dağıtmaya başladı. Başkentte ise binlerce kişi başbakanın istifası için protesto yürüyüşü düzenledi.



Tayland Başbakanı Abhisit Vejjajiva, bürosunda çekleri dağıtırken yaptığı konuşmada,

"Ekonomik sıkıntılarımızı artıracağı için halkımızın paniğe kapılmasını istemiyoruz. Ekonomiye yardım etmek istiyorsanız, Tayland ürünlerini kullanın ve yiyin ve ülke içinde seyahat edin" dedi.



Yaklaşık 509 milyon doları bulacak programı başlatırken ilk çeki bir öğretmene veren Abhisit, "Ekonomiyi bu zor süreçten çıkarma niyetindeyiz. Parayı hızla sisteme dahil etmeye ihtiyacımız var ve bu en hızlı yol" diye konuştu.



Hükümetin bu planından, aylık geliri 424 dolardan az olan 9 milyondan fazla kişi yararlanacak.



Maliye Bakanı Korn Chitikavanij, çek dağıtımının, gayrisafi yurt içi hasılanın büyümesini yüzde 0,2 oranında destekleyeceğini ve yaklaşık 80 bin kişiye iş yaratılacağını söyledi.



Kasikorn Araştırma Merkezi'nden ekonomist Pimonwan Mahujchariyawong ise kısa vadeli teşvik önlemlerinin işsizlerin iyi bir iş bulmasına çok az yardımı olacağını ifade etti.



Ancak 56 dolarlık çeki alanlardan Thayee Moklek, çekin hiç yoktan iyi olduğunu söyleyerek, "Bir yıl önce hamile kaldıktan sonra fabrikadaki işimi kaybettim. Şimdi hiç kimse beni çalıştırmak istemiyor. Hükümetin bana daha fazla yardım etmesini istiyorum. Bu parayla aileme yiyecek alacağım" dedi.



Ayda 340 dolar kazanan öğretmen Ponnapa Sintanee de parayı zor zamanlar için saklayacağını belirterek, "Haberleri izliyorsunuz, hergün insanlar işten çıkarılıyor. Ben de işini kaybedecek bir sonraki kişinin kocam olacağını düşünerek, bu parayı saklayacağım" diye konuştu.



Bu arada 2006 yılında askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Thaksin Shinawatra yanlısı binlerce kişi başkent Bangkok'ta Başbakan Abhisit'in istifa etmesi için protesto yürüyüşü düzenlendi.



Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı gösteriye katılan Thaksin yanlıları kırmızı tişört giydiler ve "Abhisit, defol" yazılı pankartlar taşıdılar. Geçen yıl Thaksin yanlıları ile karşıtlarının aylar süren gösterileri ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemişti.



Küresel ekonomik kriz yüzünden Tayland yapımı elektronik ürünler, otomotiv parçaları ve diğer mallara olan talebin düşmesi ülkenin ekonomisini sıkıntıya sokmuş, imalat ve ihracat sektöründe çalışan binlerce işçi işini kaybetmişti.



Diğer ülkeler gibi ekonomisini canlandırmak için bir dizi teşvik önlemi alan Tayland hükümeti, harcamaları için 2 milyar dolar dış kredi arayışı içinde ve gelecek üç yılda büyük bölümü alt yapı projeleri olmak üzere 44 milyar dolar harcama yapmayı planlıyor.



Geçen yıl sonu itibariyle yüzde 1,4 olan işsizliğin 2009 sonunda yüzde 3,8'e (1,4 milyon kişi) yükselmesi bekleniyor.



Asya'da 1997 yılındaki finansal krizden bu yana ekonomide en kötü günlerini yaşayan Güneydoğu Asya'nın ikinci büyük ekonomisine sahip Tayland, geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü. Tayland'ın bu yıl ise yüzde 2,5 daralması bekleniyor.

