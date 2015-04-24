T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşçilere '5 günlük' babalık izni

İşçi Kanunu'nda yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Nisan 2015 16:01

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı kapsamında açıkladığı, eşi doğum yapan işçilere 5 gün ücretli izin verilmesine dair düzenleme, yürürlüğe girdi.  

Resmi Gazete'de yayımlanan 4857 Sayılı İşçi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yasaya, "işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir" ibaresi eklendi. 

Düzenlemeye göre, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatiller, 5 günlük izne dahil edilmeyecek. Dolayısıyla doğum izni 7 güne hatta bazen bayramların da ilave edilmesiyle daha da uzayabilecek.

"İşçilerin en az yüzde 70 engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir" ibaresi de düzenlemede yer aldı.

ETİKETLER

işçi kanunubababebekdoğum izni5 günyeniyasadüzenlemeresmi gazete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24