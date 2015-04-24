İşçilere '5 günlük' babalık izni

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı kapsamında açıkladığı, eşi doğum yapan işçilere 5 gün ücretli izin verilmesine dair düzenleme, yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 4857 Sayılı İşçi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yasaya, "işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir" ibaresi eklendi.

Düzenlemeye göre, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatiller, 5 günlük izne dahil edilmeyecek. Dolayısıyla doğum izni 7 güne hatta bazen bayramların da ilave edilmesiyle daha da uzayabilecek.

"İşçilerin en az yüzde 70 engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir" ibaresi de düzenlemede yer aldı.