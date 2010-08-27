-İŞÇİLERDEN YANGINA KARŞI 1 KİLOMETRELİK HAT MİLAS (A.A) - 27.08.2010 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının Hasanlar köyüne ulaşmasını önlemek amacıyla arazöz ve orman işçilerinden 1 kilometre uzunluğunda hat oluşturuldu. Milas'ın Hasanlar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangınına 5 helikopter, 2 uçak, yüzden fazla arazöz ile orman işçisi ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 200 kişi müdahale ediyor. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen ve kontrol altına alınamayan yangının, Hasanlar köyüne ulaşmasını önlemek amacıyla arazöz ve orman işçilerinden oluşan 1 kilometre uzunluğunda hat oluşturuldu. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin Hasanlar köyüne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Hasanlar köyündeki bazı zeytinlik alanların zarar görmesi üzerine, vatandaşlar, ekiplerin önce ormanlık alana müdahale etmesine tepki gösterdi.