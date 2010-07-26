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İŞÇİLERDEN ÇORAPLI PROTESTO KARABÜK (A.A)

26 Temmuz 2010 23:09

-İŞÇİLERDEN ÇORAPLI PROTESTO KARABÜK (A.A) - 26.07.2010 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de çalışan Türk Metal Sendikası'na üye bir grup işçi, ellerinde çoraplarla Çelik-İş Sendikası'nı protesto etti. Mesai bitiminde fabrikadan çıkan işçiler, kapıda bekleyen aileleri ile birlikte 'Çelik-İş Sendikası şimdiye kadar işçilerin başına çorap ördü, şimdi ise işçiler sendikanın başına çorap örecek' diyerek, protesto gösterisinde bulundular. Türk Metal Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Yavuz Gökçe, burada yaptığı konuşmada, KARDEMİR emekçilerinin uzun yıllardır kendi fabrikasında adeta köle misali çalıştırıldığından, 'sarı sendikacılık' yapan Çelik-İş'i hayatından çıkarttığını söyledi. Karabük'ün yanı sıra çevre illerden gelen çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, olaysız sona erdi. -KARDEMİR'E İŞÇİ ALIMLARI DEVAM EDECEK- Çelik-İş Sendikası Genel Sekreteri Şenel Oğuz da, düzenlenen basın toplantısında, fabrikaya işçi alımlarının devam edeceğini bildirdi. KARDEMİR'de çalışan 3 bin 500 işçinin toplu iş sözleşmesi için yetkili sendika olmak isteyen Türk Metal Sendikası ile şu anda yetkiyi elinde bulunduran Çelik-İş Sendikası arasındaki mücadele devam ediyor.

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