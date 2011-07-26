-İŞÇİLERDE METAL KİRLİLİĞİ İDDİASI ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Eti Gümüş A.Ş'de çalışan 97 işçi, kurum tarafından özel bir laboratuvara yaptırılan rutin kontrolde, sınır değerin üzerinde ağır metal kirliliğine rastlandığı iddiasıyla Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hastane Başhekimi Dr. Hınç Yılmaz konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, risk unsuru taşıyan mesleklerde kurumların periyodik olarak işçilerini kontrol ettirdiklerini belirtti. Eti Gümüş A.Ş'nin de bu kapsamda ''sorumlu bir davranış örneği sergileyerek'' işçilerini özel bir laboratuvara kontrol ettirdiğini anlatan Yılmaz, laboratuvar sonuçlarında kurumda çalışan işçilerden 97'sinde sınır değerinin üzerinde arsenik tespit edildiğini aktardı. Bunun üzerine işçilerin Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğini belirten Yılmaz, işçilerin 52'sinin fizik kontrollerinin tamamlandığını ve fiziki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi. Yılmaz, işçilerin laboratuvar sonuçlarının halen beklendiğini, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Yılmaz, ''Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı oluşturulan Bilim Kurulu'nu bölgeye gönderdi. Bu Bilim Kurulu, siyanür riskinin olmadığını ancak bunun yan etkileriyle oluşabilecek bir ağır metal maruziyeti var mı diye çalışmalarını sürdürüyor'' dedi. -ETİ GÜMÜŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ KILIÇ- Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürü Ergun Kılıç da olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: ''Bu olay, kesinlikle bizim burada gümüş madeni çıkarıp işlememizle alakalı değildir. Ağır metal ve arsenik bulguları, yiyecek ve içeceklerle insan vücuduna geçer. Zaten çok az bir miktar siyanür içen kişinin yaşaması mümkün değildir. Bunun siyanürden kaynaklanmadığını biliyoruz. O yüzden işletmemizdeki üretimle ilgisi yoktur. Geçtiğimiz günlerde işçilerimizle ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık muayeneleri yapıldı. Bu rapor elimize ulaşınca kamuoyu ile paylaşacağız.'' -ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI- TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Murat Taşdemir ise Eti Gümüş A.Ş'nin Kütahya'daki maden işletmesinde çalışan 800 işçinin sağlık taramasından geçirilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, 3 gün önce 16.00-24.00 vardiyasında 137 işçiye sağlık taraması kapsamında kan ve idrar tahlili yapıldığını kaydetti. Bunların 97'sinin kanında ve idrarında sınır değerlerin çok üzerinde ağır metal kirliliği görüldüğünü ifade eden Taşdemir, ''Bu işçilerin kanında ve idrarında kurşun, arsenik, kadmiyum ve civa bulundu. Eti Gümüş A.Ş. tarafından bu hastaların ellerine kağıt tutuşturuldu, bu kağıtta 'kanınızda ve idrarınızda yüksek miktarda ağır metal bulundu, ileri tetkikler için Ankara Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne başvurmanız gerekmektedir' yazıyordu. Bu işçiler, hasta halleriyle tek başına hastaneye gönderildi. Burada çok ağır bir ihmal var. Tesisteki diğer 663 işçiye herhangi bir sağlık taraması yapılmıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyoruz'' diye konuştu.