İşçiler umutsuz

T24 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan olumlu bir sonuç çıkmasını beklemediklerini ifade ederken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nihat Yurdakul, ilk toplantıda olumlu sonuç çıkmaması halinde diğer toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2010 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor. Toplantı öncesinde asgari ücrete ilişkin değerlendirme yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, son günlerde hükümetin sendikalara olan yaklaşımları sonucu asgari ücret toplantısından olumlu bir sonuç çıkmayacağına dikkat çekerek, memur ve işçi sendikalarının Türkiye genelinde araştırma yaparak açlık sınırını ortaya koyduğunu, bu araştırmalar sonucunda açlık sınırının 780-800 TL arasında değiştiğini anımsattı. Bütün bunların bilinmeyen bir denklem olmadığını ifade eden Çelebi, bunu devletin de bildiğini söyledi.



Sendikaların yaptığı araştırmaların dikkate alınmadan ücret artışlarının gerçekleştirildiğini kaydeden Çelebi, "Kamu çalışanlarına yüzde 2.5 artı 2.5, asgari ücretlilere de yüzde 8-8.5 gibi öngörülerin ortaya çıktığı süreci yaşıyoruz" dedi.





DİSK'ten, Türk-İş'e komisyona 'katılmayın' çağrısı



Türk-İş'e Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmama çağrısında bulunan Çelebi, sorunun toplantıya katılıp katılınmamasının çok ötesinde olduğunu vurguladı. Çelebi, "Çünkü Türk-İş'in orda işçiler adına söylediği hiçbirşeyin geçerliliği olmayacak. Hükümetle işveren bu konuda kararı belirliyor. Onların verdiği kararda üç aşağı beş yukarı uygulamaya konuluyor. Burada işçi sendikalarının söyledikleri tamamen muhalefet şerhi koymanın ötesine geçmiyor" dedi.



Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) gerçek analizlerinin ve yapılan tüm analizlerin dikkate alınmadan "uydurma" rakamla yapılacak artışların hiçbirisinin "bir kıymeti harbiyesi" olmadığının altını çizen Çelebi, şöyle devam etti:



"Hükümetin en çok vereceği rakam yüzde 8.5 civarında. Ama yüzde 8.5-10 gibi rakamlar bir iyileştirme, yenileştirme, asgari ücretin gerçek kimliğine kavuşturulması değildir. Hükümet, DPT en düşük memur ücretleri şu olmalıdır diyor. Ama en düşük işçi ücretleri şu olmalıdır demiyor. Hükümet sürekli en düşük ne olmalıdır'ın altında bir rakam ifade ediyor. Yoksulluk sınırı da değil, açlık sınırına gelmeyen bir rakamın altında artışlar benim için hiçbir değer taşımıyor."





Türk-İş: Hükümet ve işveren aynı tavrı sürdürürse



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nihat Yurdakul, yarın yapılan toplantıda geçen dönemde söylediklerini aynısını dillendireceklerini ifade ederek, masaya getirdikleri rakamların teknik hesaplar sonucu ortaya çıktığını kaydetti. Sendika olarak asgari ücretlinin ailesi olduğunu düşünerek bu rakamları telaffuz ettiklerini vurgulayan Yurdakul, işveren ve hükümet tarafının da bunları dikkate alması gerektiğini söyledi. İşçilerin ayakta duracağı bir ücretin hep birlikte tespit edilmesini isteyeceklerini belirten Yurdakul, bu hesaplamaların, Hacettepe Üniversitesi'nden alınan beslenme kalıplarına göre yapıldığının altını çizdi.



İşveren ve hükümetin bu hesaplama yöntemiyle ortaya çıkan ücrete yanaşmadığını vurgulayan Yurdakul, aynı tavrın devam etmesi durumunda Türk-İş'in o tavrın içinde olmayacağını ifade etti. Perşembe günü yapılacak toplantıya katılarak düşüncelerini açıklayacaklarını söyleyen Yurdakul, olumlu bir adım görmedikleri takdirde daha sonra yapılacak toplantılara katılmayacaklarını sözlerine ekledi.





Kriz dönemlerinde asgari ücret reel olarak düştü



Öte yandan, DİSK'in verilerine göre, asgari ücretin kriz dönemlerinde reel olarak gerilediği görüldü. 1999 krizinin ardından 2000 yılında asgari ücret reel olarak yüzde 14.28 azalarak 285.1 TL'ye düşerken, 2001 yılında da yüzde 13.85 azalışla 245.6 TL oldu. Krizden çıkış sürecinin başlamasıyla birlikte 2002'de asgari ücret yüzde 8 artarak 265.4 TL'ye yükseldi. 2003'te asgari ücret yüzde 3.7 artışla 275.3 TL, 2004'te yüzde 24.3 atışla 342.1 TL, 2005'te yüzde 2.33 artarak 350.2 TL olarak gerçekleşti.



2006'da ise yüzde 0.85 gerileyerek 347.1 TL'ye düşen asgari ücret, 2007'de de yüzde 0.61 azalışla 345 TL oldu. Dünyada yaşanan finansal krizin etkilerinin hissedilmeye başladığı 2008 yılında asgari ücret yüzde 8.55 artarak 374.5 TL olurken, 2009 yılında ise yüzde 1.36 artışla 379.6 TL'ye ulaştı.