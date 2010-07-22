-İŞÇİLER ''TÜKETİM GÜCÜNÜ'' HAREKETE GEÇİRİYOR ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Türk-İş, üyelerinin tüketimden gelen gücünü örgütlemek, sendikalı işçilerin ürettiği malların tüketimini sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cemail Bakındı imzasıyla, bağlı sendikaların genel başkanlıklarına gönderilen yazıda, konfederasyonun üretimden gelen gücü kadar önemli olduğuna inanılan, tüketimden gelen gücü örgütlemek, sendikaların örgütlü oldukları iş yerlerinde üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesini sağlamak amacıyla bir envanter çalışması yapılacağı bildirildi. Bu çalışma için sendikalar, örgütlü oldukları iş yerlerinde tüketim malları üretiliyorsa bu malın üreticisi ile piyasada bilinen markasının açıklandığı bir liste hazırlayacak. Tüketim malları, gıda, temizlik, giyim, mobilya, beyaz ve elektronik eşya ile otomotiv ürünleri gibi her türlü nihai tüketim malı olarak ele alınacak. Sendikanın örgütlü olduğu iş yerleri hizmet sektöründe (enerji, ulaştırma, ticaret, bankacılık, sigortacılık, turizm, iletişim ve benzeri) ise hizmeti sağlayan firmaların listesi ve hizmetin açıklamasının yer aldığı bir liste hazırlanacak. Konfederasyon tarafından yapılacak düzenlemeler sonunda hazırlanacak toplu liste sendikalara gönderilecek. Böylece Türk-İş üyelerinin mal ve hizmet tüketimi, konfederasyona bağlı sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinin ürettiği mal ve hizmetlerle karşılanmaya çalışılacak. Türk-İş, sendikalardan, hazırlanacak listelerin 1 Eylüle kadar konfederasyona iletilmesini istedi.