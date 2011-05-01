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İŞÇİLER TAKSİM YOLUNDA İSTANBUL (A.A)

01 Mayıs 2011 12:05

-İŞÇİLER TAKSİM YOLUNDA İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve HAK-İŞ konfederasyonları, siyasi partiler ve dernekler ile çeşitli sivil toplum örgütlerince çeşitli noktalarda kortej oluşturuluyor. Kutlamaların yapılacağı Taksim Meydanı ve bu meydana ulaşan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.  Güvenlik kuvvetleri, Taksim Meydanı'nın çevresinde bariyerler kurarak yaya geçişlerini  kontrollü hale getirdi.  Meydanın çevresindeki bayrak ve kamera direkleri, tırmanılmaması için güvenlik güçlerince yağlandı.  Meydanda oluşturulan kürsüden yapılan anonslarda, kutlamaya katılacak işçiler, konfederasyonların toplanma noktalarına gitmeleri ve hep birlikte alana gelmeleri konusunda uyarıldı. Buna rağmen alana girmek isteyenler, kontrol noktalarında üzerleri aranarak alana alınıyor. DİSK Şişli'de, TÜRK-İŞ Dolmabahçe'de, HAK-İŞ Mete Caddesi'nde, KESK de Şişhane'de kortej oluşturma çalışmalarına başladı.  Güvenlik kuvvetleri, siyasi partiler, dernekler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üye ve temsilcilerinin de katılacağı kortej bölgelerinde de yoğun güvenlik önlemi aldı.

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