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Dünya

İşçiler Şili'deki en büyük bakır madeninde grev başlattı

Şili'deki dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grev başlattı

15 Ağustos 2013 04:03

 

Bakır madeni Escondida'da 4 bin 800 işçi, üretim seviyesine bağlı yıllık prim ödemelerinin yapılması ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanması istemiyle greve gitti.
Maden İşçileri Sendikası Başkanı Marcelo Tapia, işçilerin bugün iş bıraktığını, talepleri yerine getirilmezse grevin devam edeceğini belirtti.
İngiltere ve Avustralya'nın ortak maden şirketi Escondida dünyanın bakır ihtiyacının yüzde 7'sini tek başına sağlıyor.
Escondida madeninde 2011'de 2 hafta süren grevin, İngiliz-Avustralyalı sahibi BHP Billiton'a maliyeti 400 milyon dolar olmuştu.

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