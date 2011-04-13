-İŞÇİLER SERVİS ARAÇLARININ ÖNÜNE YATTI SAMSUN (A.A) - 13.04.2011 - Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki British American Tobacco (BAT) firmasına ait sigara fabrikasında işten çıkarılan işçiler, servis araçlarının önüne yatarak çalışanların fabrikaya girişini engelledi. İş akitleri feshedildiği için tepki göstererek fabrikadan çıkmayan 120 işçi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkarılmalarının ardından, bu kez de çalışan işçilerin servis araçlarının fabrikaya girişini engelledi. İşten çıkarmanın ardından üretimini durdurarak, diğer çalışanlara izin veren fabrika yönetiminin tekrar üretim kararı aldığını öğrenen işten çıkarılan işçiler, fabrika önüne gelerek çalışanların girişlerini engelledi. BAT Sigara Fabrikası'nın giriş kapısı önünde toplanan işçiler, üzerlerine beyaz kıyafet giyerek ''Kefenimizle buradayız'' diye slogan atarak sabah vardiyasına işçi getiren servis araçlarının önüne yattı. Servis araçlarını fabrika içine sokmayan işçiler, eylemlerini sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Bir süre servis araçlarında bekleyen çalışan işçiler ise daha sonra araçlardan inerek, alanı terk etti. Öte yandan, fabrika içinde bekleyen çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etmedi. Tek Gıda İş Sendikası üyelerinin de destek verdiği işçilerin fabrika önündeki bekleyişleri sürüyor.