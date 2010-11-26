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İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI MERSİN (A.A)

26 Kasım 2010 21:47

-İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI MERSİN (A.A) - 26.11.2010 - Mersin'de işten çıkarıldıkları iddiasıyla CHP İl Binasını işgal ederek eylem yapan işçiler, serbest bırakıldı.  Alınan bilgiye göre, Yenişehir Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Serhat Dövenci'ye ait Akdeniz Çivi Fabrikasında çalışırken sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne sürerek dün sabah CHP il binasını işgal eden ve yaklaşık 19 saatlik direnişin ardından polisin düzenleyeceği operasyon öncesi binayı boşaltan 57 işçi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün geçirilerek götürüldükleri Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 57 işçinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu arada CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı, işçilerden şikayetçi olmayacaklarını bildirmişti.

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