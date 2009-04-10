İşçiler de Vali de kararlı!

DİSK ve Türk-İş Taksim'de ısrarlı. KESK ve CHP de destek veriyor. Vali ise "Kadıköy ve Çağlayan'ı açmaya hazırız" diyor.





İşçi sendikaları DİSK ve Türk-İş, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istediklerini açıkladılar. KESK, “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz” dedi. CHP lideri Deniz Baykal destek verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, gazetecilerin bu yöndeki sorularına “Yetki valilerde” yanıtını verdi. İstanbul Valisi Muammer Güler ise “Taksim geniş katılımlarla anma yapılacak bir alan değil, geniş katılımlı bir miting için Kadıköy ve Çağlayan gibi alanları açmaya hazırız” dedi. Ayrıca Türk-İş’e de Kadıköy’ü önereceklerini söyledi.



1 Mayıs kutlamalarının nerede yapılacağı tartışması giderek büyüyor. İşçi sendikaları, hükümetin 1 Mayıs’ı tatil girişimini destekliyor ama yeterli bulmuyor. Sembolik öneme sahip Taksim’in kutlamalara açılmasını istiyor. Başbakan ise şimdilik sessiz.



‘2 uçak dolusu konuğumuzla Taksim’deyiz’



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Vali’nin ‘Taksim’e izin vermeyiz’ yönlü açıklamasına tepki göstererek adeta göz dağı verdi: “1 Mayıs’ta iki uçak dolusu konuğumuzla birlikte Taksim’de olacağız.”



DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Vali Güler’in bu açıklamasıyla ‘yasakçı’ tavrını sürdürdüğünü belirterek, Taksim’i miting yapmak için değil anma ve bayram kutlaması için istediklerini söyledi. Çelebi, “Nasıl on binlerce taraftarın şampiyonluk kutlamaları için ya da yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı açılabiliyorsa emekçi bayramı için de açılmalı” dedi. Vali Güler’in geçen yıl izin vermeme gerekçesi olarak mesai günü olmasını ve işe gidişleri engelleyeceğini gösterdiğini anımsatan Çelebi, bu yıl resmi tatil ilan edilmesine karşın izin verilmemesini Taksim’i işçilerden korumak şeklinde yorumladı.



Çelebi, kutlamalar için Taksim dışında bir yeri de kabul etmediklerini belirterek, “Başka bir alan tahsisi istemiyoruz, çayırda çukurda kutlamayacağız. Taksim’de kutlayacağız” dedi.



‘Biraz da onlara sıksınlar!'



Dünya ve Avrupa sendikaları ile Avrupa Parlamentosu’na yaptıkları 1 Mayıs davetini de Taksim Meydanı için yaptıklarını vurgulayan Çelebi, iki uçak dolusu konukla Taksim’de olacaklarını vurguladı. “Yine gaz bombası atacaklarsa, tazyikli su sıkacaklarsa biraz da Avrupa Parlamentosundan konuklara sıksınlar!. Bayram havasında kutlanması gereken bir gün, iki yıldır bombalarla, sopalarla geçiyor. İstanbul’a, Türkiye’ye yakışmayan görüntüler bunlar. Ancak Sayın Vali anlaşılan o ki bu manzaraları devam ettirme niyetinde. Bunu engellemek için harcadığı çabanın onda biriyle 1 Mayıs’ın bayram havasında kutlanmasını sağlayabilir” diye konuştu.

