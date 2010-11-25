-İŞÇİLER CHP MERSİN İL BİNASINI İŞGAL ETTİ MERSİN (A.A) - 25.11.2010 - Mersin'de işten çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçi, CHP il binasını işgal etti. Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce çivi üretimi yapan bir firmadan, sendikalı olmak istedikleri için işten çıkarıldıklarını öne süren işçilerle beraber yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, Bahçe Mahallesi'ndeki 3 katlı CHP il binasına girdi. İçeride bulunan bir görevliyi dışarı çıkaran işçiler, kapıları üzerlerine kilitlediler. Parti binasına gelen CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı ve İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz ile görüşmeyi kabul etmeyen işçiler, sendika temsilcisi ile işten atıldıklarını iddia ettikleri firmanın sahibinin anlaşması durumunda eylemlerini sona erdireceklerini bildirdi. Eylemlerini sürdüren işçiler zaman zaman parti binasının pencerelerinden pankart açıp slogan atarken, binanın çevresinde çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekibi bekletiliyor. Bu arada CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı, gazetecilere, firma sahibinin Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi olduğu için işçilerin böyle bir eylem yapmış olabileceklerini kaydetti.