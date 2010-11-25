İşçiler CHP binasını işgal etti

T24 - Mersin'de arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto eden bir grup işçi, bu sabah CHP Mersin il binasını işgal etti. İşçilerin CHP binasına girmelerinin nedeni ise işverenlerinin CHP üyesi olması.



Kentteki Akdeniz Çivi ve Tel Fabrikası'nda sendikal faaliyette bulundukları iddiasıyla 14 arkadaşlarının işten atılmasını protesto eden ve bir süredir eylemler yapan 50 kadar işçi, sabah saatlerinde İstiklal Caddesi üzerindeki CHP il binasına geldi. Çalışanları etkisiz hale getiren işçiler binayı işgal edip kapıları kapattı.



Sorunlarını dile getiren “Üyeniz olan patron bizi işten attı” gibi dövizler de asan işçiler binanın giriş kapısını da kilitlediler. Sloganlar atarak işgali sürdüren işçiler, çıkarılan arkadaşları işe alınıncaya kadar eylemlerinin devam edeceğini söyledi.



İşçilerin binaya girmesinden sonra polis ekipleri de olay yerine geldi. Daha sonra da Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz ve CHP il başkanı Yılmaz Şanlı olay yerine ulaştı. Öksüz ve Şanlı kapının içeriden kilitli olması nedeniyle binaya giremedi. Çevik kuvvet ekipleri de olay yerinde önlem alırken, işçilerin binadaki eylemi devam ediyor.





