-İŞÇİLER BELEDİYEYİ İCRAYA VERDİ MARDİN (A.A) - 23.02.2011 - Mardin Belediyesinde çalışan 52 işçi yaklaşık 12 yıldır ödenmeyen maaş ve sosyal hakları için icra takibi başlattı. Belediye-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Memduh Öztürk yaptığı açıklamada, belediyede çalışan 52 işçinin 1989 yılında bu yana kendilerine ödenmeyen maaş ve sosyal haklarını almak için bir süre önce Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtıklarını belirterek, davanın işçilerin lehinde sonuçlandığını söyledi. 52 işçinin ödenmeyen maaş ve sosyal haklarının yaklaşık 5 milyon 684 bin lira olduğunu bildiren Öztürk, şöyle konuştu: ''Mahkeme işçilerimizi haklı bularak, alacaklarının ödenmesini kararlaştırdı. 52 İşçimizin 1989 yılından bu yana verilmeyen alacakları için icra işlemi başlattık. işçilerimizin alacaklarının ödenmesi için belediye taşınmazları ve hesapları üzerinde icra takibine başladık. Belediye de mahkeme kararına itiraz ederek, davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak belediyenin yaptığı itiraz, bizim icra takibimize yasal olarak engel teşkil etmeyecek. İşçilerimizin belediyeden 5 milyon 684 bin lira alacağı var. Bu rakama yasal faiz dahil değildir. Belediyenin ortaya koyacağı ve üyelerimizin uygun göreceği bir uzlaşma önerisi gelirse, bunu da belediye yetkilileriyle oturur konuşuruz. İşçilerin haklarını savunmaya çalışırken, belediye hizmetlerinin aksamaması içinde hassasiyet gösteriyoruz.'' Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu ise sendikanın başlattığı icra takibinin belediye hizmetlerinin aksamasına yol açacağını belirterek, ''Sendikanın şube başkanını arayıp, uzlaşmak istediğimizi söyledim. Çünkü, icra takibi belediye hizmetlerini büyük ölçüde aksatacaktır. Biz göreve geldiğimizden beri işçilerimize tüm imkanlarımızı zorlayarak ücret ödüyoruz. Bu sorunu da uzlaşma yolu ile çözülmesinden yanayız'' dedi.