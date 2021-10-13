İşçiler, 24 Ekim’de İşçi Emekçi Mitingi’nde buluşacak

Türkiye’nin dört bir yanından işçiler, 24 Ekim’de İstanbul’da İşçi Emekçi Mitingi’nde buluşacak. Yapılan açıklamada, "Emeğimiz için, ekmeğimiz için, özgürlüğümüz için, geleceğimiz için 24 Ekim Pazar günü saat 15.00’da Kartal Meydanı’ndayız” denildi.

İşçiler, işyerlerindeki sorunlar, Kod-29, KHK ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellere ilişkin açıklama yapacak. Yapılan açıklamada, Emeğimiz için, ekmeğimiz için, özgürlüğümüz için, geleceğimiz için 24 Ekim Pazar günü saat 15.00’da Kartal Meydanı’ndayız” denildi.

Mitinge ilişkin yapılan açıklamada talepler şöyle sıralandı:

“Madde 25/2 (Kod 29) Kaldırılsın! Herkese İş ve Gelir Güvencesi Sağlansın! Taşeron Çalışmak Yasaklansın! İş Yerlerinde Taciz, Baskı, Mobbing Son Bulsun! KHK’lar İptal Edilsin! Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Kaldırılsın!"