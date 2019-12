İşçiler 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladı

Gazetelerin birinci sayfalarında 1 Mayıs

Çelebi: Meydana gelenler övünmeli

Cemaat göstericileri linç etmek istedi

Simge adam Murtaza Keleş Taksim'deydi

Eylemciden Cerrah'a çiçek

Vali Güler: 108 gözaltı, 21 polis yaralı

Genç sivillerden 5 yıldızlı protesto

Tarlabaşı'nda molotofkokteylleri atıldı

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs marşı



'Buradan ateş edenler bulunsun'

‘Kaçmayın ulan’

Sıhhiye'de polisten uyarı ateşi

1 polisin hayati ciddiyeti var

1 Mayıs 1977’de neler yaşandı?

Dünyada 1 Mayıs coşkusu - FOTOGALERİ

İşte dakika dakika Taksim yürüyüşü



Vali: 10 kişi yaralandı, 15 gözaltı var

2'si polis 8 kişi yaralandı

Tarlabaşı alev alev

'Buradan ateş açanlar bulunsun'







Cerrah'a taşlı saldırı

Polis yardım istedi

Hak-İş'ten 1 Mayıs esprileri



AKP'li milletvekilleri Taksim'de



Samsun'da pankart gerginliği

Bakan Çelik: Taksim kimseye kapalı değil

`Düşene vurmayın yerden kaldırın'

1 Mayıs’a ‘İşsiz’ girdiler

Hak-İş üyeleri anıta çelenk bıraktı

TÜRK-İŞ Taksim'e çelenk bıraktı

Valilik ile sendikalar ‘makul’ sayıda anlaşamayınca Türkiye resmen kutlayacağı 1 Mayıs Bayramı'na ‘Taksim Meydanı’ ve ‘makul sayı’ kriziyle girdi. Yetkililerin "makul sayıda kişinin meydana alınacağını" açıklamasının ardından her sendika sabah saatlerinde kendi uygun gördüğü sayı ile meydana doğru yürüyüşe geçti.Taksim meydanına sabah 09:00 sıralarında önce 300 kişilik Türk-iş grubu girdi. Sendika yetkilileri Kazancı yokuşuna karanfil bırakak meydandaki Atatürk anıtına çelenk koydu.Türk-İş'in ardından DİSK ve KESK üyelerinden oluşan ana grup, Şişli yönünden Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Pangaltı'da polisle yapılan pazarlığın ardından grubun sayısını uygun bulan polis geçişe izin verdi. Korteje bazı DTP ve CHP milletvekilleri de katıldı. 5 bin kişilik ana kortejin yürüyüşü sırasında ara sokaklardan korteje katılmak isteyen göstericiler polis tarafından engellendi. Korteje ulaşması engellenen göstericiler ile polis arasında gün boyu Tarlabaşı, Dolapdere, Şişli, Bomonti, Pangaltı, Cihangir ve Mecidiyeköy'de çatışmalar yaşandı.En yoğun çatışmalar Mecidiyeköy, Feriköy, Dolapdere ve Tarlabaşı'nda yaşandı. Dolapdere yönünden Tarlabaşı'na girmeye çalışan göstericiler polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı.Tarlabaşı'nda atılan molotofkokteylleri nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Mecidiyeköy, Şişli ve Tarlabaşı'nda atılan gaz bombaları nedeniyle göz gözü görmedi.Çatışmaların şiddetlendiği noktalarda polis telsizinden "Mühimmatımız bitti, yenisini gönderin" anonsları yapıldı. Göstericiler polise taş ile saldırırken polis biber gazı, tazyikli su ve copla yanıt verdi.Olayların çıktığı yerlerde göstericiler işyerlerine, araçlara ve bazı bankaların ATM makineleri ile şubelerine zarar verdi.Saatler süren yürüyüşün ardından DİSK ve KESK üyelerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişilik grup saat 12:15'te Taksim Meydanı'na girdi. Meydanda 1 Mayıs marşını söyleyen grup "İşte Taksim, işte 1 Mayıs" sloganları attı. Taksim'e ulaşan bazı göstericilerin ağladıkları görüldü.Saat 13:35 sıralarında sendikaların "Kutlama programı bitmiştir" anonsuyla işçiler Taksim Meydanı'nı tamen boşalttı. Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Dolapdere, Şişli ve Pangaltı'da çatışmalar kesintili olsa da sürdü.Göstericiler arasındaki Genç Siviller grubu üyeleri Taksim Meydanı'ndaki The Marmara otelinin üst katlarındaki bir pencereden aşağıya doğru üzerinde "1 Mayıs 1977'de buradan ateş edenler bulunsun" yazılı bir pankart açtı. 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilere ateş açılmıştı. Ateş açılan noktalardan birisi de göstericilerin pankart astığı The Marmara oteliydi. Olaylarda 36 kişi hayatını kaybetmişti.Şişli Bomonti'de üzerlerine gelen polis aracını gören göstericiler, pankartları bırakarak ara sokaklara kaçtı. Bu sırada polis aracından yükselen , "Kaçmayın ulan. Kaçmayın, gelin, kaçmayın" anonsu dikkat çekti.İstanbul Kadıköy'de yapılan kutlamalar sakin ve olaysız geçerken Ankara Sıhhiye'de yapılan izinli gösteride olaylar çıktı. Sıhhiye Meydanı'na girişlerdeki arama noktasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Arbede, halk evlerine mensup grubun kendisini aratmak istememesinden kaynaklandı. Emniyet güçlerinin gruba müdahale etmesi üzerine yaşanan olaylar sırasında göstericiler, arama noktasındaki polis ekipmanlarını, otobüs duraklarını ve yol kenarındaki cam bariyerleri tahrip etti.Göstericilere karşı gaz bombası ve cop kullanan emniyet güçlerinin havaya ateş açtıkları da görüldü.Arbede sırasında kafasına taş isabet eden bir polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Çıkan olaylarda toplam 15 polis yaralandı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda toplanan gruplar dağıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan açıklama ve anmaların ardından tören tertip komitesi tarafından törenin bittiği anonsu yapıldı ve bu anonsla birlikte alandakiler dağılmaya başladı. Cumhuriyet Anıtı önünde dağılmayan gruplar da polisin alana gelmesiyle ayrıldı.Bu arada, İstiklal Caddesi'ne girişlerine izin verilmeyen bazı gruplar, Sıraselviler Caddesi'nde taşkınlık çıkardı. Bu gruba, polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahale etti.Cadde üzerindeki Bakraç Sokağa giren bir grup gösterici de inşaat halindeki bir binayı taşladı. Bu sırada inşaat sahibi olduğu belirtilen 2 kişi de göstericilere karşılık verdi.Göstericiler arka sokaklara doğru kaçarken, caddenin sonunda güvenlik güçlerince barikat oluşturuldu. Burada yapılan kontrollerde 4 gösterici gözaltına alındı.Polis, Kazancı yokuşundan gelen göstericilerin, yokuşun Taksim Meydanı ile birleşen noktasına çelenk bırakmasına izin verdi."Kutlama programı bitmiştir" anonsuyla işçiler geldikeri istikametlerde meydanı boşaltırken işçilerin ayrıldığı meydana polis ekipleri yerleşti.Kazancı yokuşundan bir grup Taksim'e çıkmaya çalışıyor. Harbiye'deki ara sokaklarda çatışmalar sürüyor. Mecidiyeköy'de de göstericiler ile polis arasındaki çatışma şiddetlendi.Çevik kuvvet ekiplerince biber gazı ve tazyikli su sıkılarak müdahale edilen grup, polis ekiplerine taşlarla saldırdı. Ara sokaklara kaçarak dağılan gruptakiler ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca sürüyor. Bu arada, İstiklal Caddesi Ağa Camisi yakınlarında toplanan bir grubunTaksim'e yürümek istemesi üzerine polis ekipleri, bu gruba da müdahale etti.Çatışmalar Fulya yönüne doğru kayıyor. Okmeydanı'ndaki göstericilere polis müdahale etti.İstanbul Valisi Muammer Güler yaptığı açıklamada çıkan olaylarda 10 kişinin yaralandığını 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Aynı saatlerde Anadolu Ajansı geçtiği haberlerde 1 Mayıs'a katılan 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tarlabaşı'nda polis ekiplerine direndiği iddia edilen 9'u kadın 21 kişi, bir otobüsle Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.İşçiler Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs marşını söylediler.DİSK ve KESK grubunun Taksim Meydanı'na girişi başladı. Meydan civarındaki binaların camlarına çıkanlar korteje sloganlarla destek verdi. Meydana giren yaklaşık 5 bin kişilik grup 'İşte Taksim İşte 1 Mayıs' sloganları attı. İşçilerin bir kısmı Taksim Anıtı'nın üstüne çıktı. Bazı göstericilerin ağladıkları görüldü.Dolapdere ve Tarlabaşı'nda çıkan olaylar büyüyor. Çok sayıda molotofkokteyli atılan bölgede gerilim had safhaya tırmandı.DİSK ve KESK grubunun Taksim Meydanı'na ulaşmasına 200 metre kaldı. 5 bin kişilik kortejin en önünde yurtdışından gelen yabancı sendikacılar, DİSK ve KESK yetkilileri var. Grup şu anda geriden gelenlerin toparlanmasını bekliyor.300 kişilik bir grup Okmeydanı'ndan Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Grup şu anda Piyalepaşa civarlarında. Cihangir, Tarlabaşı, Dolapdere ve Feriköy civarlarında çatışmalar var.Cihangir'de çıkan olaylarda yaralanan bir polis hastaneye kaldırıldı. Gelen bilgilere göre Taksim çevresinde çıkan olaylarda şimdiye kadar ikisi polis 8 kişi yaralandı.KESK ve Eğitim-Sen üyelerinden oluşan yaklaşık bin kişilik bir grup, DİSK kortejine katılmak için Mecidiyeköy'de bekliyor. Geçişine izin verilmeyen grup ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.Kasımpaşa'dan gelmesi beklenen grubun KESK ve DİSK grubuna katılmasıyla kortej şu anda bulunduğu Divan Oteli'nin önünden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Bu arada Tarlabaşı'nda çatışmalar sürüyor. Göstericiler polise molotofkokteyli atıyor. Dolapdere yönünden Tarlabaşı'na çıkmaya çalışan gruplar Taksim Meydanı'nın hemen dibindeki Cartoon Otel'e molotofkokteyli attı. Cartoon Otel civarında göstericiler çok sayıda molotofkokteyli attı. Otelin karşısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Prof. Server Tanilli, 1 Mayıs gösterileri için gittiği Taksim'e ulaştı.Türk-İş korteji Haydarpaşa'dan yasal gösterilerin yapılacağı Kadıköy meydanına doğru yürüyüşe geçti.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy'de düzenlenen mitingine katılacak sendikaların yer aldığı kortej, Haydarpaşa'dan yürümeye başladı.DİSK-KESK ana korteji Taksim Gezi Parkı’na yaklaşıyor. Ana kortej polisin attığı gaz bombalarından etkilendi. Şişli yönünden Taksim'e çıkan ana cadde sakin ancak Taksim'e ulaşan ara sokaklarda çatışmalar var.Göstericiler Taksim Meydanı'ndaki The Marmara otelinin üst katlarındaki bir pencereden aşağıya doğru üzerinde "1 Mayıs 1977'de buradan ateş edenler bulunsun" yazılı bir pankart açıldı. 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilere ateş açılmıştı. Ateş açılan noktalardan birisi de göstericilerin pankart astığı The Marmara oteliydi.Bu saldırının ardından meydandan kaçmak isteyen göstericiler telaşa kapılarak Kazancı yokuşunda birbirini ezmiş ve hem ezilme hem de açılan ateş sonucu 36 kişi hayatını kaybetmişti. Pankart kaldırılırken asanların Genç Siviller adlı bir gruptan oldukları öne sürüldü.Takviye polis birlikleri Taksim civarında konuşlandı,DİSK ve KESK ana korteji Harbiye Askeri Müze civarlarına ulaştı. Ana korteji temsil eden sendikacılar yaptığı açıklamalarda "Makul çoğunlukla Taksim'e yürüyoruz" açıklaması yaptı.Taksim yönüne doğru yürüyen DİSK ve KESK korteji yürüyüşe ara verdi. Sendikacılar, diğer gruplar korteje katılmadan yürüyüşe devam etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra kortej yeniden yürüyüşe geçti.İstanbul Emniyet Müdürü Cellalettin Cerrah Taksim'de. Cerrah’ın da aralarında bulunduğu polislere Pangaltı'nda bir grup gösterici tarafından taşlı saldırı yapıldığı bildirildi.Cerrah Taksim'e yoğun koruma eşliğinde girdi. Basının ısrarlı sorularını cevapsız bırakan Cerrah, "Gerekli açıklamayı Valimiz yapacak" dedi. Cerrah'ın ısrarlı suskunluğunun Bostancı olayında Vali Muammer Güler ile birlikte açıklama yaptığı sırasında Vali Glüer'den aldığı uyarıdan kaynaklandığı yorumlanıyor.Polis telsisizinden 'acil' anonsu: Feriköy'de gaz bobası bitti. Acil gönderin.Kocaeli'de, D-100 kara yolunu kapatarak İstanbul'a yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 5 gösterici gözaltına alındı.Taksim meydanındaki Atatürk anıtına pankart asmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı. Taksim'e takviye çevik kuvvet ekipleri gönderiliyor.Feriköy'de yaklaşık 150 kişilik bir grup polisle çatışıyor.Hak-İş konfederasyonuna bağlı sendikalar Taksim Meydanı'na ulaştı. Hak-İş 1500 kişiyle meydana girdi. Kazancı yokuşunda yapılan açıklamanın ardından grup Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı.Hak-İş Taksim Meydanı’na espriler eşliğinde girdi. Megafondan sürekli polise izahat veren Hak-İş korteji, polise "şimdi buradan dönüyoruz, dönelim mi", "biraz daha ilerliyoruz, ilerleyelim mi", "sık adımlar atıyoruz, atalım mı" diye sordu.DTP Genel Başkanı ve bazı DTP yetkilileri DİSK kortejine katıldı.Taksim ve Şişli'de göstericiler bazı banka şubelerini ve mağazaları tahrip ediyor.DİSK 2 - 4 bin kişi arasında bir grupla Pangaltı'ndan Taksim yönüne doğru yavaş yavaş yürüyüşe geçti. DİSK kortejine bazı CHP'li milletvekilleri de katıldı.Pangaltı'da yaklaşık 200 kişilik bir grup polise taş atınca çatışmalar çıktı. Taksim ve Şişli civarında yoğunlaşan olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar var.Hak-İş konfederasyonuna bağlı sendikalar Dolmabahçe'deki İnönü Stadı'nın önünden Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı.Cihangir'de polis göstericilere müdahale ediyor. Bazı işyerlerinin camları kırıldı. Polis biber gazı ve tazyikli su kullanıyor. Sıraselviler caddesinde de polisin müdahalesi var.Polis DİSK'li bir grubun Taksim'e yürüyüşüne izin verdi. Geçecek grubun sayısı konusunda pazarlık yapılıyor. Şişli ve Pangaltı'nda polisin göstericilere gazlı ve tazyikli suyla müdahalesi devam ediyor. Bazı polislerin kasklarında numara olduğu dikkat çekiyor. Emniyet kuvvetleri ana gruba katılmaya çalışan küçük gruplara izin vermiyor.Şişli ve Pangaltı'da ara sokaklardan Taksim'e ulaşmaya çalışan küçük gruplara polis müdahalede bulunuyor. Aynı saatlerde emniyet kuvvetleri Mecidiyeköy'de de bir gruba müdahalede bulundu.DİSK ve KESK grupları Şişli yönünden Taksim Meydanı'na doğru harekete geçti. Grup 09:30 sıralarında Pangaltı'na ulaştı.Türk-İş korteji, önündeki sendika minibüsü rehberliğinde Gümüşsuyu yönünden Taksim Meydanı'na girdi. Kotejin 300 kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Grup ilk olarak Kazancı yokuşuna çelenk ve karanfiller bırakarak 1 Mayıs 1977'de Taksim'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yaptı.Saygı duruşunun ardından Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu açıklama yaptı.Gruba Taksim'e girişlerinde AKP milletvekilleri Burhan Kuzu, Feyzullah Kıyıklık ve Agah Kafkas ile ÖDP Milletvekili Ufuk Uras da destek vermek amacıyla katıldı.'de ilk müdahale gerçekleşti. Pangaltı'da bir gruba polis müdahalede bulundu. Gruba tazyikli su sıkıldı.Halaskargazi Caddesi'nde, DİSK binasının alt tarafında gerçekleşti. burada toplanan bir gruba panzerlerle su sıktı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, grup yola çöp tenekeleriyle barikat kurdu.- 1 Mayıs kutlamaları öncesi gece polis ekipleri Taksim'e girişleri çelik bariyerlerle kapatırken DİSK'in önünde gece saatlerinde bir araya gelen işçiler Taksim için hazırlık yaptı.- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde kriz merkezi kuruldu. Merkezde, Taksim, Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı, Kadıköy ve diğer bazı bölgelerden "MOBESE" ve gezici emniyet araçlarından elde edilen kamera görüntüleri inceleniyor. Bu arada, çıkabilecek bir olaya müdahale için takviye polis ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinde kullanılacak otobüsler de yerleşke bünyesinde bekletiliyor.- Bu arada Taksim esnafı da yaşanabilecek olumsuzluklara karşın gaz maskeleri aldı.- Polis, çeşitli sendika temsilcilerinin yapacağı yürüyüşler çerçevesinde güvenlik önlemleri için Taksim Meydanı’nı bariyerle kuşattı.- DİSK binası önünde 1 mayıs hazırlıklarını sürdüren işçi ve sendida temsilcileri, yaptıkları hazırlıkların ardından bina önünde uyuyarak yapacakları yürüyüşü beklediler.- Öte yandan Taksim esnafı da yaşanacak olumsuzluklara karşılık önlemlerini gaz maskesi alarak yaptı.- Sabah saatlerinde askerler ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde Taksim'e geldi. Askeri araçlar ile Taksim meydanına gelen askerler belirli noktalara yerleştirildi.- Sabah saatlerinde askerler ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde Taksim'e geldi. Askeri araçlar ile meydana gelen askerler belirli noktalara yerleştirildi.