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İŞÇİ VE MEMURLAR ANKARA'DA ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 11:33

-İŞÇİ VE MEMURLAR ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - TBMM'de görüşülmekte olan ''Torba Yasa Tasarısı''nı protesto etmek üzere çeşitli illerden hareket eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üyeleri, Ankara'ya gelmeye başladı.  Şehir girişlerinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, Konya, Samsun, İstanbul ve Eskişehir yolunda protestocuların geldikleri otobüsleri durdurarak kimlik kontrolü yaptı.  Otobüslerde arama da yapan güvenlik güçleri, daha sonra otobüslerin şehre girmesine izin verdi. Öte yandan, polis ekiplerinin, eylemin gerçekleştirileceği güzergahlarda da geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren görev yerlerine gitti.  Eylemcilerin öğle saatlerine doğru Kolej Meydanı'nda toplanması bekleniyor. 

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