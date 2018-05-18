İşçi ve işvereni buluşturan görüşme

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, bir GSM operatörünün çağrı merkezinde istihdam edilecek 800 kişinin belirlenmesi için Yıldırım Belediyesi tarafından sürdürülen işçi-işveren buluşması, Yıldırım Belediyesi Kentsel Planlama ve Tasarım Merkezi\'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan \'İstihdam Seferberliği\'ne katkı sağlamak için Yıldırım Belediyesi ile Global Bilgi Turkcell iş birliğine gitti. GSM operatörünün çağrı merkezinde istihdam edilecek 800 kişinin belirlenmesi için Yıldırım Belediyesi tarafından sürdürülen işçi-işveren buluşmasına \'İstihdam Masası\'na kayıtlı vatandaşlar davet edildi. Yıldırım Belediyesi Kentsel Planlama ve Tasarım Merkezi\'nde, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali\'nin de katıldığı görüşmeye gelen adayların, işveren tarafından yeterli bulunması halinde işbaşı yapacağı belirtildi.

Yıldırım Belediyesi\'nin, \'İstihdam Fuarı\', \'Engelli İstihdam Seferberliği Buluşması\' gibi önemli projelerle binlerce insana iş imkanı sağlamaya, işçi-işveren buluşmaları ile de tarafları buluşturmaya devam edeceği kaydedildi.



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