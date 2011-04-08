-İŞÇİ TAŞIYAN 2 MİNİBÜS ÇARPIŞTI KÜTAHYA (A.A) - 08.04.2011 - Kütahya'da, işçileri taşıyan 2 minibüsün çarpışması sonucu 10'u kadın 19 kişi yaralandı. Osman Çorum idaresindeki 43 RT 798 plakalı minibüs, Akkent Mahallesi Turgutlar köyü yol ayrımında karşı yönden gelen Murat Seven'in kullandığı 43 SA 299 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile işçiler Ayşe Zengin, Safiye Demir, Meryem Özer, Kıymet Erkaracan, Fatma Çolak, Sultan Yağız, Habibe Koç, Hatice Budak, Fatma Demirli, Nursema Arıkan, Önder Mantar, Celil Dönmez, Yılmaz Eser, Bekir Bilgi, Ahmet Kaplan, Mustafa Kaya ve Remzi Kocaoğlu yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Minibüslerin 2 fabrikanın işçi servisleri olduğu, kazaya da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasının yol açtığı öğrenildi.