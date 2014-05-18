İşçi: Sıcak kömür çıkıyordu; Bakan Çelik: Allah Allah, not alın şunu

Soma’daki faciadan yaralı kurtulan bir işçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e “İki üç haftadan beri yerin altından sıcak kömür çıkıyordu, ama ilgilenen olmadı. Üretim durdurulmadı” dedi. Bakan Çelik, işçinin bu sözleri üzerine “Allah Allah, bunları bir not alsanız ya. Yani sizin yüzünüz yanıyor muydu, tavanlardan mı sıcak geliyordu. O zaman yangın aşağıdan çıktı demek ki. Çok farklı bir şey bu” diye karşılık verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden faciasında 14 kişiyle en çok kaybı veren İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde taziye ziyaretlerinde bulundu, köylülerle sohbet etti.

Beraberinde İzmir Valisi Mustafa Toprak ve bakanlık yetkilileriyle, saat 16.00'da bir süre önce mahalleye dönüştürülen Köseler Köyü"ne gelen Bakan Faruk Çelik, maden kazasında ölenlerin evlerini tek tek ziyaret edip, 'başsağlığı' dileğinde bulundu.

Bakan Çelik, madende yaşamını yitiren işçilerden Selahattin Kayrak'ın evini ziyareti sırasında sitemle karşılaştı. Kayrak'ın üvey ağabeyi Mustafa Ali Bilir'in sitemi üzerine Bakan Çelik, "Türkiye'nin yüreğini yaktı bu olay. 76 milyon insanın kalbi sizin için çarpıyor" dedi.

Bunun üzerine Bakan Çelik'in sözünü kesen Bilir, "Bakanım orası öyle de, yıllardan beri hep, 'Halledeceğiz, gözünün yaşına bakmayacağız' deniyor. 3-4 sene önce tedbirler alınsaydı da bu olay yaşanmasıydı daha iyi değil miydi? Biz ekmek değil, ana-baba istiyoruz. Arkamızda destek istiyoruz. Her şey olup bittikten sonra bizi yönetenler, 'halledeceğiz' diyor. Sadece sizin hükümet değil. Gelen hükümetler aynı. Mesela Zonguldak'ta olan faciada da 'gözünün yaşına bakmayacağız' dendi. Hep aynı şeyler. Bu acıları, Türkiye olarak hep yaşacak mıyız? Kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Gereği neyse yapılsın. Ama Türkiye'de gerçekten biz bunları yaşıyoruz. Rüşvetle de her şey halloluyor bazı yerlerde" dedi.

Bakan Çelik teskin etmek istedi

Bakan Çelik ise, Bilir'in bu sözleri üzerine, "Bütün devlet burada şimdi. Bu tarihimizin en büyük acısı. Allah metanetinizi arttırsın, Allah sabır versin. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bunu bilmenizi istiyorum" sözleriyle aileyi telkin etmek istedi.

Ancak Bilir bu kez de, "Ama tahmin etmiyorum. Yine her şey örtbas edilecek" diyerek son noktayı koydu.

Daha sonra, taziye ziyaretine gelen gençlerden Onur Dağlı, yaşamını yitiren madenciler için dua ettirdi. Kayrak Ailesi'nin ardından Bakan Çelik, ocağına ateş düşen mahalledeki diğer 13 aileyi de ziyaret etti.

İşçilerden şok iddia

Bakan Faruk Çelik, taziye ziyaretinin ardından Köseler Camisi'nde ikindi namazını kıldı. Bakan Çelik, namazın ardından tekrar köylülerle bir araya gelip, bir süre sohbet etti. Madende 2.5 yıldır çalışan 23 yaşındaki Mustafa Gülenç, olaydan sonra kurtarma çalışmasına katıldığını söyleyip ciddi iddialarda bulundu.

Gülenç ve madendeki çalışma arkadaşları, "İki üç haftadan beri yerin altından sıcak kömür çıkıyordu, ama ilgilenen olmadı. Üretim durdurulmadı. Kömür ayakta kızışma yapıyordu. Olaydan, 2 hafta önce bunu hissettik. Emniyetçilerde gelip görüyordu. Emniyetçi gelip, 'boşaltın burayı' diyordu. Üretim amiri ise 'üretim devam edecek' diyordu. Yani ihmal amirlerde" dedi.

Bakan Çelik ise bu iddialar karşısında, "Allah Allah, bunları bir not alsanız ya. Yani sizin yüzünüz yanıyor muydu, tavanlardan mı sıcak geliyordu. O zaman yangın aşağıdan çıktı demek ki. Çok farklı bir şey bu" dedi. Beraberindekilerin "Olayın rengi değişiyor" dediği Bakan Çelik, işçileri dinleyip bir takım sorular sordu. Bakan Çelik ve beraberindekiler daha sonra mahalleden ayrıldı.

Ölen madencinin kızından ağlatan şiir

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki maden faciasında babasını kaybeden 9 yaşındaki Şennur Sarı'nın okuduğu şiir yürekleri dağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in taziye ziyaretleri sırasında yetim kalan çocukların üzüntüleri yüzlerinden okundu. Bakan Çelik 'Sizlere Başbakanımızın selamlarını getirdim devletimiz acılarınızı paylaşmak için burada belki hiç bir şey kaybettiğiniz evlatlarınızı, eşlerinizi geri getirmeyecek ama en azından acınızı paylaşarak azaltmaya katkı sağlayacaktır. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak siz emanetlerimize sahip çıkacağız. Maaşlarınız Salı gününden itibaren bağlanacak" dedi.

Faciada ölen madencilerden Evren Sarı'nın Köseler İlkokulu 2'inci sınıf Öğrencisi Şennur Sarı, okuduğu şiirle yürek burktu. Şennur'un yürekleri burkan 'canım babacığım' adlı şiiri şöyle:

Seni çok seviyorum

Orada mutlu mesut yaşayacaksın

Biliyorum sen cennette yatıyorsun

Biz seni her gün bakmaya geleceğiz

Biz seni göremiyoruz ama fotoğraflardan bakacağız

Sen de üzülme tamam mı babacığım

Küçük yaz demiştin ya yazıyorum

Canım babacığım seni çok çok seviyorum

İyi uyu tamam mı

Toprağın bol, mekanın cennet olsun.'