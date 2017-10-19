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İşçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan iki servis aracı kaza yaptı

19 Ekim 2017 14:22

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Organize Sanayi Bölgesi\'ne işçi taşıyan iki servis aracı kaza yaptı. Kazada 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kaza, bugün Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü\'ndeki 12 ile 1\'inci Cadde\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mobilya ve emaye fabrikalara işçi taşıyan işçileri taşıyan bir minibüs ile otobüs çarpıştı. Kazanın şiddeti ile mobilya fabrikasına işçi taşıyan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak Kayseri\'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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